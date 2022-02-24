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Премьер-министр Великобритании: Надеюсь, Украина сможет оказать сопротивление

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Рано утром 24 февраля глава британского правительства Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду, что Киев сможет оказать сопротивление. Такое сообщение опубликовано на сайте премьер-министра по итогам переговоров.

«Премьер-министр сказал, что он надеется, что Украина сможет оказать сопротивление и что все британцы думают о ее народе в эти темные времена», — говорится в коммюнике.

После разговора Джонсон написал в Twitter: «Я потрясен ужасающими событиями на Украине и разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

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Комментарии (12)

simak
Единственный вопрос: Зеленского уже везут в клетке из Мариуполя в Москву, или ещё нет?

Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают. (c) Министерство обороны РФ
VKuser199962806
Да, кстати. Зеленок обещал остановить транзит газа, если будет нападение. Опять сбрехал? Напомните ему вовремя заплатить за квартиру в Крыму. А то проценты пойдут.
VKuser199962806
Как-то не особо волнуюсь за тех, у кого Бандера- национальный герой.Больше волнует капуста по 85 в Дикси.
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