Премьер-министр Великобритании: Надеюсь, Украина сможет оказать сопротивление

Рано утром 24 февраля глава британского правительства Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду, что Киев сможет оказать сопротивление. Такое сообщение опубликовано на сайте премьер-министра по итогам переговоров.
«Премьер-министр сказал, что он надеется, что Украина сможет оказать сопротивление и что все британцы думают о ее народе в эти темные времена», — говорится в коммюнике.
После разговора Джонсон написал в Twitter: «Я потрясен ужасающими событиями на Украине и разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно».
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».