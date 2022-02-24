Премьер-министр Великобритании: Надеюсь, Украина сможет оказать сопротивление

Рано утром 24 февраля глава британского правительства Борис Джонсон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду, что Киев сможет оказать сопротивление. Такое сообщение опубликовано на сайте премьер-министра по итогам переговоров.



«Премьер-министр сказал, что он надеется, что Украина сможет оказать сопротивление и что все британцы думают о ее народе в эти темные времена», — говорится в коммюнике.



После разговора Джонсон написал в Twitter: «Я потрясен ужасающими событиями на Украине и разговаривал с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно».

