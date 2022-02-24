Очевидцы: В Киеве метро делают бомбоубежищем, вход бесплатный

В украинских городах оборудуют пространства для укрытия жителей, сообщают телеграм-каналы утром 24 февраля.
По данным канала «Ньюсач/Двач», вход в метро Киева сделали бесплатным для того, чтобы использовать его как бомбоубежище. В харьковском метро оборудуют установки с водой. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев уже писала о том, что жители Харькова прячутся в метро.
Obozrevatel со ссылкой на городскую администрацию пишет, что в случае воздушной угрозы и включения звуковых сирен киевлян просят проследовать в укрытия.
По данным издания, задерживаются поезда в восточном направлении. Поезд на Харьков отменён.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».