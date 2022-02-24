Медсестра на юге Петербурга нашла плачущего младенца, запертого в машине

Полуторагодовалого малыша заметила накануне около семи вечера в припаркованном на улице Козлова, 15, корпус 2, «Ниссане» 51-летняя медсестра детского сада, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 февраля. Женщина убедилась в отсутствии родных ребенка поблизости и вызвала полицию.
Прибывший на место наряд полиции машину вскрыл и вызвал отца ребенка — 51-летнего петербургского инженера.
Как выяснили сотрудники Кировского УМВД, 47-летняя мать малыша вместе со старшим сыном была в это время на приеме у логопеда. Женщину опросили и отпустили под обязательство о явке.
Семья благополучная и на учете в органах ОДН не состоит.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.