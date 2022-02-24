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Медсестра на юге Петербурга нашла плачущего младенца, запертого в машине

Петербурженка оставила спящего ребенка в машине в Кировском районе Петербурга, чтобы сходить к врачу с его братом. Но он проснулся.

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Полуторагодовалого малыша заметила накануне около семи вечера в припаркованном на улице Козлова, 15, корпус 2, «Ниссане» 51-летняя медсестра детского сада, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 февраля. Женщина убедилась в отсутствии родных ребенка поблизости и вызвала полицию.

Прибывший на место наряд полиции машину вскрыл и вызвал отца ребенка — 51-летнего петербургского инженера.

Как выяснили сотрудники Кировского УМВД, 47-летняя мать малыша вместе со старшим сыном была в это время на приеме у логопеда. Женщину опросили и отпустили под обязательство о явке.

Семья благополучная и на учете в органах ОДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

Kruger
"Женщина убедилась, что не нашли больше нет никого, и вызвала полицию."- Фонтанка, у вас корректором таджик работает?
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