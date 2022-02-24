Владимир Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к гражданам и пообещал информировать о происходящем в стране 24 февраля раз в час.



Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами Польши, Литвы, Бельгии. По словам президента Украины, будет создана «антипутинская коалиция», а в отношении российского лидера применят все возможные санкции.



«Мы спасем Украину и спасем демократический мир», — заявил Зеленский и призвал граждан сделать всё возможное для поддержания армии.

