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Владимир Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

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Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к гражданам и пообещал информировать о происходящем в стране 24 февраля раз в час.

Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами Польши, Литвы, Бельгии. По словам президента Украины, будет создана «антипутинская коалиция», а в отношении российского лидера применят все возможные санкции.

«Мы спасем Украину и спасем демократический мир», — заявил Зеленский и призвал граждан сделать всё возможное для поддержания армии.

В ходе обращения также было объявлено, что Украина закрывает свое воздушное пространство для российской авиации.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

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Комментарии (50)

baddancer
Я с Зеленским на одном поле вступать в коалицию не сел бы.
tvoj_batya
клоун до сих пор не понимает, что он не в сериале
Pilat
@В ходе обращения также было объявлено, что Украина закрывает свое воздушное пространство для российской авиации.@
А-ха-ха-ХА
Пока что армия РФ закрыла небо над незалежной от всей авиации бандеровцев.
Зеленский судя по всему живет в своём чудесном мире кокса и шнапса.
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