FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ЦБ РФ начинает валютные интервенции для стабилизации курса рубля

5
Печать

ЦБ начинает валютные интервенции для поддержания курса рубля.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — говорится в официальном заявлении ведомства 24 февраля.

Стоимость покупки евро и доллара в банках утром 24 февраля превысила 110 рублей.

Так, Сбербанк на 08:07 мск предлагал купить доллар по 110,33 рубля, евро — по 111,58. Еще полтора часа назад в банке можно было купить валюту по 85,5 рубля за доллар и 96,14 рубля за евро.

Позже Сбербанк снизил цену продажи долларов клиентам до 99 рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

261847251
ЦБ придержал бы валюту-то!
Времена впереди неспокойные - глядишь ещё пригодится.
chip1
Грефа привлечь военным трибуналом, будоражит народ, сволочь!
SNOW
Тут тебе и военная интервенция, и валютная сразу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний