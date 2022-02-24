ЦБ РФ начинает валютные интервенции для стабилизации курса рубля

ЦБ начинает валютные интервенции для поддержания курса рубля.
«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — говорится в официальном заявлении ведомства 24 февраля.
Стоимость покупки евро и доллара в банках утром 24 февраля превысила 110 рублей.
Так, Сбербанк на 08:07 мск предлагал купить доллар по 110,33 рубля, евро — по 111,58. Еще полтора часа назад в банке можно было купить валюту по 85,5 рубля за доллар и 96,14 рубля за евро.
Позже Сбербанк снизил цену продажи долларов клиентам до 99 рублей.