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Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию на Украине — заявление

Евросоюз выступил с заявлением, в котором призывает Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины, сообщает утром 24 февраля РИА Новости

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Комментарии (1)

nuga
Семь бед-один ответ.Довели санкциями и расширением НАТО.,ВВП
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