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Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию на Украине — заявление
Евросоюз выступил с заявлением, в котором призывает Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины, сообщает утром 24 февраля РИА Новости
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