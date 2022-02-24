Мэр Киева Кличко призвал жителей оставаться дома и готовить тревожный чемодан

Мэр Киева Виталий Кличко назвал панику самым страшным врагом на фоне начавшейся военной операции на Украине. Он сообщил, что все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечении города, должен оставаться дома.
«Держите наготове «тревожный чемодан», — написал он 24 февраля на своей странице в Telegram. — Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города».
Ранее взрывы были слышны в районе Борисполя. Мэр города объяснил их работой украинских ПВО по беспилотным летательным аппаратам.
Утром президент Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.