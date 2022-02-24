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Силовики ЛНР: Город Счастье и станица Луганская взяты

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В Луганской народной республике 24 февраля заявили, что города Счастье и станица Луганская перешли под их контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ЛНР объявила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики.

На всей территории Украины введено военное положение.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Андрей Г
8 лет терпели..
Успеха Республикам!
Теперь , главное, поступать взвешенно, планомерно.
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