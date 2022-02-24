Минобороны РФ: Украинские военные бегут, бросая оружие

Подразделения и военнослужащие военных сил Украины массово покидают занимаемые ими позиции, бросая вооружение, заявили 24 февраля в Минобороны России, ссылаясь на данные средств разведки.



Вооруженные силы РФ не наносят удары по позициям тех подразделений, которые сложили оружие, а также по городам Украины, добавляют в министерстве. И снова уверяют, что мирному населению ничего не угрожает.



«Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ», — отмечается в сообщении.

