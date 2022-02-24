FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
80.42р90.88р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Минобороны РФ: Украинские военные бегут, бросая оружие

33
Печать

Подразделения и военнослужащие военных сил Украины массово покидают занимаемые ими позиции, бросая вооружение, заявили 24 февраля в Минобороны России, ссылаясь на данные средств разведки.

Вооруженные силы РФ не наносят удары по позициям тех подразделений, которые сложили оружие, а также по городам Украины, добавляют в министерстве. И снова уверяют, что мирному населению ничего не угрожает.

«Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ», — отмечается в сообщении.

Слова главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы имевших место потерях российских самолётов и бронетехники не соответствуют истине, добавляют в Минобороны.

Ранее в министерстве сообщили, что военная инфраструктура авиабаз Вооруженных сил Украины выведена из строя.

В ЛНР заявили, что подразделения Народной милиции сбили два украинских военных самолета Су-24 в районе посёлков Смелое и Степовое в Донбассе, а также о взятии города Счастье и станицы Луганской.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

Онлайн-трансляции, рассказывающие о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки» и в телеграм-канале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

Gromit
У минобороны РФ хохлы бегут бросая оружие.
В 2008 тоже так про грузин говорили, только через месяц выяснилось что сбегая они сбили 6 самолётов и 70 десантников положили.
Конфликтолог
Подождите, а как же этот, как его....о, вспомнил - боевой гопак?
А где сотни тонн военной помощи? А флот, самолёты и прочие укро-вундервафли?
Почему остались только запачканные шаровары?
И кстати, где все фонтанковские либеральные комментаторы?
AndrewBarsik
Всегда догадывался, что "поц-реоты" среди комментаторов Фонтанки - поголовно негодные к военной службе по причине умственной отсталости. Иначе невозможно объяснить - почему в их кривых ручонках сейчас планшеты, а не автоматы.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний