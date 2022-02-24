Народная милиция ЛНР сообщает, что сбила два дрона и два украинских военных самолёта

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что её подразделения сбили два украинских военных самолета Су-24 в районе посёлков Смелое и Степовое в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НМ ЛНР.



Кроме того, милиция отчиталась, что над городом Счастье (Луганская область) сбиты два украинских дрона Bayraktar турецкого производства.



Также в Народной милиции, по данным РИА Новости, заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции. В Донецке, по информации НР, военные силы Украины несут потери и покидают позиции.

