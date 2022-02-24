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Боевые действия на Украине

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Народная милиция ЛНР сообщает, что сбила два дрона и два украинских военных самолёта

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Народная милиция Луганской народной республики заявила, что её подразделения сбили два украинских военных самолета Су-24 в районе посёлков Смелое и Степовое в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НМ ЛНР.

Кроме того, милиция отчиталась, что над городом Счастье (Луганская область) сбиты два украинских дрона Bayraktar турецкого производства.

Также в Народной милиции, по данным РИА Новости, заявили, что украинские военные по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции. В Донецке, по информации НР, военные силы Украины несут потери и покидают позиции.

Ранее ЛНР объявила о начале операции по освобождению временно оккупированных территорий республики, а затем о взятии города Счастье и станицы Луганская.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

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Комментарии (18)

Artem_9
а где представители секты свидетелей святого байрактара?))
Pilat
Мы там уже есть и наглядно демонстрируем превосходство Российского оружия и армии.
Так что сидите и...напейтесь что ли от горя.
И еще мы обнуляем миф о турции и об оружии турции.
У Эрдогана сегодня черный день
Мистер Бин
Ну вот и рухнул бизнес Эрдогана. Почём нынче лом сбитых Байрактаров?
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