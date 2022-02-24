Минобороны РФ: Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, гражданскому населению ничего не угрожает

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, сообщает утром 24 февраля Минобороны РФ. В ведомстве заявляют, что военная инфраструктура авиабаз Вооруженных сил Украины выведена из строя.
«Вооруженные силы России никаких ракетных, артиллерийских ударов не наносят по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», — сообщает министерство.
Как добавляют в Минобороны, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.
Данные о якобы сбитом над Украиной российском самолете в ведомстве опровергли.