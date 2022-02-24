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Минобороны РФ: Средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, гражданскому населению ничего не угрожает

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Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, сообщает утром 24 февраля Минобороны РФ. В ведомстве заявляют, что военная инфраструктура авиабаз Вооруженных сил Украины выведена из строя.

«Вооруженные силы России никаких ракетных, артиллерийских ударов не наносят по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает», — сообщает министерство.

Как добавляют в Минобороны, украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Данные о якобы сбитом над Украиной российском самолете в ведомстве опровергли.

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Комментарии (16)

VKuser49193372
Почему нельзя было просто признать ДНР, ЛНР без бомбежек Украины? Там же тоже мирные люди пострадают.
Kuzma
средства ПВО подавлены? ГШ ВСУ сообщил, что в ходе боевых действий сбиты «пять самолетов и вертолет агрессоров».
nuga
Путин в обращении намекнул на самоопределение народов и на то,чтобы не совались с ответкой.,Все произошло при полном согласии всех сторон. Запад эвакуировал всех заранее,Израиль спас евреев,вывезя их на самолетах,США анонсировали двухсуточной срок накануне,перед этим состряпав санкции.Два месяца шаг за шагом готовилось сие событие.Зеленский будет жевать галстук?
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