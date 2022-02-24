Столтенберг заявил, что осуждает действия России, союзники по НАТО созываются для их обсуждения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военные действия на Украине, его речь опубликована на сайте альянса НАТО утром 24 февраля.



Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО встречаются для обсуждения последствий действий России, и назвал их «серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой евроатлантической безопасности».



Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз также выступил с заявлением, в котором призывает Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.

