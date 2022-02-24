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В 12 городах юга России приостановлена работа аэропортов

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Число закрытых авиаузлов выросло. На юге России в 12 городах приостановлена работа аэропортов, сообщает 24 февраля Росавиация.

Аэропорты не работают в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе. По предварительным данным, ограничения будут действовать до 03:45 2 марта, передаёт РИА Новости.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.

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