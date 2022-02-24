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Украинские спасатели сообщают об обстрелах объектов в глубоком тылу. Это аэропорты, военные части и склады

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о последствиях обстрелов на территории страны, в том числе подо Львовом. Об этом ведомство сообщает в Facebook 24 февраля.

По последним данным, в Полтаве включен сигнал воздушной тревоги, на западе Украины в Хмельницком якобы обстреляна взлетно-посадочная полоса военного аэропорта, в Нежине спасатели освобождают из-под завалов 6 человек в аэропорту. Также сообщается о горении семи жилых домов в результате обстрела в Мариуполе и стрельбе в аэропорту Краматорска.

Ранее ведомство сообщило об одном травмированном сотруднике в ходе обстрела аэропорта в Луцке на самом западе Украины, горении на военных складах в Полтавской и Черкасской областях, расстреле воинской части в Каменке-Бугской Львовской области. Также снаряды попали в военный склад в Житомирской области и воинскую часть в Ивано-Франковске — также на западе страны.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Ник Приносящий Счастье
Слава вооруженным силам России! Ура!
257622331
Пристреливаются, это не по Банковской кацапов гонять, это ответка. Учите шароварники Российский Гимн. Пригодится.
demondark20
Ну наконец-то
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