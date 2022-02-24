Украинские спасатели сообщают об обстрелах объектов в глубоком тылу. Это аэропорты, военные части и склады

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о последствиях обстрелов на территории страны, в том числе подо Львовом. Об этом ведомство сообщает в Facebook 24 февраля.
По последним данным, в Полтаве включен сигнал воздушной тревоги, на западе Украины в Хмельницком якобы обстреляна взлетно-посадочная полоса военного аэропорта, в Нежине спасатели освобождают из-под завалов 6 человек в аэропорту. Также сообщается о горении семи жилых домов в результате обстрела в Мариуполе и стрельбе в аэропорту Краматорска.
Ранее ведомство сообщило об одном травмированном сотруднике в ходе обстрела аэропорта в Луцке на самом западе Украины, горении на военных складах в Полтавской и Черкасской областях, расстреле воинской части в Каменке-Бугской Львовской области. Также снаряды попали в военный склад в Житомирской области и воинскую часть в Ивано-Франковске — также на западе страны.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства. Что случилось в ночь перед началом этой операции, читайте в кратком пересказе «Фонтанки».