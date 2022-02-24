Украинские спасатели сообщают об обстрелах объектов в глубоком тылу. Это аэропорты, военные части и склады

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о последствиях обстрелов на территории страны, в том числе подо Львовом. Об этом ведомство сообщает в Facebook 24 февраля.

По последним данным, в Полтаве включен сигнал воздушной тревоги, на западе Украины в Хмельницком якобы обстреляна взлетно-посадочная полоса военного аэропорта, в Нежине спасатели освобождают из-под завалов 6 человек в аэропорту. Также сообщается о горении семи жилых домов в результате обстрела в Мариуполе и стрельбе в аэропорту Краматорска.