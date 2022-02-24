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Акции Сбербанка на открытии Лондонской биржи падают на 65%

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На торгах на Лондонской бирже сразу после открытия котировки российских компаний резко упали.

По состоянию на 11:05 мск:

— «Газпром»: -26 %

— Сбербанк: -65 %

— «Евраз»: -10 %

— «Роснефть»: -21 %

— «Газпром нефть»: -32 %

— НЛМК: -17 %

— X5: -20 %

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Комментарии (23)

274429821
Потом они также взлетят.
SNOW
есть примерно 500-600 рублей свободных денег. Что посоветуете покупать. может контрольный пакет сбера? Или пополам - сбер и газпром, чтобы диверсифицировать риски?
chip1
Акции прошлый век, нужно затариваться гречкой и солью!))
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