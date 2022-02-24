На торгах на Лондонской бирже сразу после открытия котировки российских компаний резко упали.
По состоянию на 11:05 мск:
— «Газпром»: -26 %
— Сбербанк: -65 %
— «Евраз»: -10 %
— «Роснефть»: -21 %
— «Газпром нефть»: -32 %
— НЛМК: -17 %
— X5: -20 %
Акции Сбербанка на открытии Лондонской биржи падают на 65%
На торгах на Лондонской бирже сразу после открытия котировки российских компаний резко упали.
По состоянию на 11:05 мск:
— «Газпром»: -26 %
— Сбербанк: -65 %
— «Евраз»: -10 %
— «Роснефть»: -21 %
— «Газпром нефть»: -32 %
— НЛМК: -17 %
— X5: -20 %
27 января 2022, 13:01Клиенты банков в начале недели в два раза чаще меняли валюту, 60% избавляется от долларов и евро
22 февраля 2022, 11:45Как будто и не падали. Центробанк ввел меры поддержки для банков на фоне падения рубля и российского рынка
07 сентября 2021, 20:07Биткойн обвалился на 11%. Сегодня в Сальвадоре он стал официальной валютой
15 октября 2021, 19:11Биткойн приблизился к рекорду. Впервые с апреля он превысил 60 тыс. долларов
10 января 2022, 18:34Биткоин впервые с сентября опустился ниже 40 тысяч долларов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter