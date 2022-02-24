СКР: При обстреле в Белгородской области пострадали 6-летний ребенок и двое взрослых

Следственный комитет РФ заявил о фиксации новых случаев обстрела территории России военнослужащими Украины. Так, по данным ведомства, в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области 24 февраля были ранены трое. Речь идет о ребенке 6 лет и двух взрослых.



«По указанным фактам возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему», — говорится в сообщении СКР.

