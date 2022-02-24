FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Вдоль Гостиного двора плотная толпа. Противники спецоперации на Украине не расходятся

67
Печать

Вечером 24 февраля в Петербурге у Гостиного двора собрались более тысячи горожан, которые выступают против спецоперации России на Украине, передает корреспондент «Фонтанки».

Толпа стоит плотно от Садовой улицы до Думской вдоль всего Гостиного двора, также люди стоят на противоположной стороне Невского проспекта.

ПоделитьсяПоделиться

Собравшиеся скандируют лозунги. Задержания продолжаются, сотрудники правоохранительных органов заполнили людьми не менее 6 автобусов.

В первую очередь задерживают протестующих с плакатами.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (66)

А13579
Отправьте их домой, пусть там себя проявляют.
267086865
Значит будем жить. И дышать, полной грудью. Не все потеряно.
ConnectingPpl
Сборище каких-то фриков
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний