Вдоль Гостиного двора плотная толпа. Противники спецоперации на Украине не расходятся

Вечером 24 февраля в Петербурге у Гостиного двора собрались более тысячи горожан, которые выступают против спецоперации России на Украине, передает корреспондент «Фонтанки».



Толпа стоит плотно от Садовой улицы до Думской вдоль всего Гостиного двора, также люди стоят на противоположной стороне Невского проспекта.