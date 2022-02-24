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Боевые действия на Украине

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Песков рассказал о сроках проведения военной операции на Украине

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Сроки военной операции России на территории Украины будет определять президент РФ Владимир Путин, исходя из результативности и целесообразности. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и народа. Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться верховным главнокомандующим», — сказал он.

Под демилитаризацией, по словам Пескова, понимается «нейтрализация военного потенциала», нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.

Песков добавил, что слово «оккупация» неприменимо к операции на Украине. Возможность смены режима в этой стране он назвал «вопросом украинского народа».

Также в Кремле допустили возможность переговоров Путина и Владимира Зеленского. «Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — отметил Песков.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (14)

260559361
Геббельсовский глашатай! Позор агрессорам. Россия не должна нападать на соседей и нарушать договора.
260597571
Под Харьковом много подбито русских танков и полно трупов оккупантов.
atty
Последний раз такое было рано утром 41-го. Но тогда это не было делом рук братского народа. Тот страшный сон длился четыре года. Это война уже проигравшего Путина. План был другим. Ждали капитуляции на свой ультиматум и западных послов. Загнали себя в угол из которого не нашли выхода. Понятна мизансцена на шоу Совета безопасности. Да, это был сбор подписей «кровью», чтобы никто не соскочил. А теперь будут бомбить Киев, пока или Зеленский полномочия не сложит и вернётся Яник или пока не подпишет что ему дадут.
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