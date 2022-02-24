Песков рассказал о сроках проведения военной операции на Украине

Сроки военной операции России на территории Украины будет определять президент РФ Владимир Путин, исходя из результативности и целесообразности. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Цели были сказаны президентом: демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и народа. Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут определяться верховным главнокомандующим», — сказал он.
Под демилитаризацией, по словам Пескова, понимается «нейтрализация военного потенциала», нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.
Песков добавил, что слово «оккупация» неприменимо к операции на Украине. Возможность смены режима в этой стране он назвал «вопросом украинского народа».
Также в Кремле допустили возможность переговоров Путина и Владимира Зеленского. «Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — отметил Песков.