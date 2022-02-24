Если вы не смогли улететь. Полный список авиакомпаний, которые вернут деньги за отмененные рейсы

Российские авиакомпании рекомендуют следить за расписанием рейсов на сайтах аэропортов Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться







На юге России до 2 марта приостановили работу 11 аэропортов. Самолеты из Москвы не летают в Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Анапу, Геленджик, Элисту, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск и Симферополь. Российские авиакомпании рекомендуют следить за расписанием рейсов на сайтах аэропортов. Некоторые из них готовы вернуть деньги пассажирам за потерянные билеты. MSK1.RU рассказывает, какие именно.

«Аэрофлот» «Аэрофлот» предложил своим клиентам оформить вынужденный возврат денежных средств в полном объеме или перебронировать билеты на другие даты и по другим маршрутам. Возврат можно оформить на сайте компании только в том случае, если они были куплены там. Если билет был оплачен баллами или в офисах продаж, то нужно обратиться в контактный центр «Аэрофлота» или офис. Пассажиры отмененных рейсов из Москвы могут позвонить по телефону: +7 495 223-55-55 , для регионов +7 800 333-55-55 . Возврат средств займет от 10 до 30 рабочих дней со дня подачи заявления.



S7 Airline Авиакомпания S7 Airline предлагает оформить полный возврат стоимости билетов на сайте и через приложение. Для этого нужно зайти в раздел «Мои бронирования», ввести фамилию, номер билета или брони. Также российские путешественники могут обратиться в представительства авиакомпании или офисы продаж.

«Победа» Лоукостер «Победа» на своем сайте опубликовал список отмененных рейсов на 24 февраля. На странице в Facebook авиакомпания заявила, что вернет деньги за отмененные полеты всем путешественникам автоматически. Utair Для возврата билетов нужно войти в личный кабинет на сайт авиакомпании через компьютер. Так отобразится полная версия сайта. В разделе «Мои полеты» нужно отменить заказ билета, если он не отобразился, то можно его добавить вручную. После этого в нижней части страницы нужно выбрать причину возврата билета. Заявка будет сформирована. На почту пассажирам придет письмо, в котором будет указано, через какое время обращение будет рассмотрено. Если билет был куплен через туристическое агентство, можно оформить возврат напрямую через него.



Возврат средств в большинстве авиакомпаний займет от 10 до 30 рабочих дней Фото: Aлексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться







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Перевозчик вернет пассажирам полную стоимость билетов. Для этого российским путешественникам нужно обратится в офис или агентства, где была куплена путевка. Если билет был куплен на сайте авиакомпании, пассажирам нужно заполнить форму возврата. «Россия» Авиакомпания опубликовала список перенесенных и отмененный рейсов, который постоянно обновляется. Перевозчик предлагает пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств или перебронировать полет на другие даты. Чтобы вернуть деньги, нужно заполнить заявление и обратиться с ним в то место, где покупался билет. «Уральские авиалинии» Авиаперевозчик предлагает пассажирам переоформить билеты на любую дату с 3 марта по 30 мая 2022 года. Сделать это можно в том месте, где приобретался билет, или обратиться в Службу поддержки по телефонам: +7 800–7700–262; +7 (499) 920–22–52, +7 (495) 139–41–01 (для Москвы и Подмосковья). Также путешественники могут оформить вынужденный возврат билетов по месту их покупки: через официальные кассы «Уральских авиалиний», сайты-агрегаторы и турагентства. Если билет покупался через официальный сайт авиакомпании или мобильное приложение, то пассажиры должны отправить заявку по возврату на электронную почту vozvrat@u6.ru. В письме нужно указать номер билета, ФИО и паспортные данные каждого пассажира.

«Азимут» Заявку на возврат денег за билет, который был оформлен на сайте авиаперевозчика, можно оставить в личном кабинете. Если билет был куплен через агентов «Азимута», то оформить возврат можно, обратившись к ним. Все заявки авиакомпания рассматривает в порядке очереди. «Ямал» Пассажиры авиакомпании могут вернуть по месту покупки билетов: в кассах или на сайте перевозчика. Они также могут переоформить билеты на другие даты. Red Wings Авиаперевозчик опубликовал список отмененный рейсов, который будет еще изменяться. Пассажиры могут поменять даты вылета в пункт назначения на период с 3 марта по 24 апреля включительно. Путешественники, которые покупали билеты на официальном сайте авиакомпании, могут подать заявку о возврате средств по электронной почте vozvrat@flyredwings.com.