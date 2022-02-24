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Пятерка крупнейших российских компаний за день потеряла более 9 трлн рублей стоимости

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Пять крупнейших российских компаний за неполный торговый день лишились более 9 трлн своей капитализации. Три из них подешевели сразу наполовину. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По информации на 15:10, капитализация самой дорогой компании страны — «Газпрома» — упала на 41,5%, с 6,7 до 3,9 трлн рублей. «Роснефть» потеряла 48,52% (капитализация снизилась с 4,8 до 2,48 трлн), Сбербанк — 49% (с 4,4 до 2,23 трлн).

Капитализация «Новатэка» сократилась на треть, с 4 до 2,68 трлн рублей. Замыкает пятерку «Норникель», потерявший к середине дня 16,8% стоимости, с 3,2 до 2,7 трлн.

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Комментарии (5)

atty
А они и не переживают, пахан своих не обидит, ещё поднимет пенсионный возраст и пр. и компенсирует друганам потери.
155752382
Сегодня потеряли, завтра увеличили. На работу компании никак не влияет. Вон pfizer стоит больше, чем может заработать вакцинировав все население земли.
Карабас Барабас
Я надеюсь Ротенберги не пострадали?
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