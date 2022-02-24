«Угроза евроатлантической безопасности». НАТО разворачивает дополнительные силы в Европе

Североатлантический альянс назвал специальную военную операцию России на территории Украины «угрозой евроатлантической безопасности».



«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны стран-союзников. Мы развернем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса», — говорится 24 февраля в заявлении на сайте НАТО.



Североатлантический альянс призвал РФ «немедленно прекратить» военные действия и вывести войска. Ситуацию на Украине в НАТО назвали «угрозой евроатлантической безопасности».

