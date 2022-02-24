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«Угроза евроатлантической безопасности». НАТО разворачивает дополнительные силы в Европе

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Североатлантический альянс назвал специальную военную операцию России на территории Украины «угрозой евроатлантической безопасности».

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны стран-союзников. Мы развернем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса», — говорится 24 февраля в заявлении на сайте НАТО.

Североатлантический альянс призвал РФ «немедленно прекратить» военные действия и вывести войска. Ситуацию на Украине в НАТО назвали «угрозой евроатлантической безопасности».

Британский премьер уже анонсировал немедленную встречу лидеров НАТО.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (18)

А13579
Югославия, Ирак, Афганистан, Сирия, Украина. Как в задачке: найди десять отличий.
265056402
наши видимо решили затеять панику в столовках военбаз у хохлов, и разрушили сортиры. Фигня всё происходящее, нет настоящей войны. Чего обычные хохлы переживают, особенно которые в СПб сидят - не понятно. Проблемка, что когда всё утихнет, финансирование уйдёт, нацики уйдут, и дух демократии - и внезапно надо будет снова работать, не инстаграм вести, а на цементном заводе и катанку производить
Piter Russo
В добрых традициях США, союзники раскошеляться на покупку американского оружия и безопасности.
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