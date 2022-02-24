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Боевые действия на Украине

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НАТО приводит в действие план по обороне

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Генсек НАТО заявил, что альянс приведет в действие план по обороне.

«Сегодня Североатлантический совет решил активировать наш план по обороне. <...> Этот шаг предпринят, чтобы защитить наши нации во время кризиса», — заявил 24 февраля Йенс Столтенберг во время брифинга для СМИ, который транслировался на сайте НАТО.

По его словам, Россия, возможно, закрыла пути для политического решения ситуации на Украине. Североатлантический альянс призвал РФ отозвать войска.

Столтенберг заявил о полной поддержке Киева.

Альянс также сообщил, что разворачивает дополнительные силы в Европе.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о проведении специальной операции. Он заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (13)

orlovandrei1986
осторожно, двери закрываются, следующая остановка - Третья мировая...
SU LUX INN
ну все, монголоид Сдавайся! неси Репарации!
Дежурный врач
Не томи, СтолБЕНДЕРг, в чем план-то? А то в Риге уже "Катюшу" начали разучивать.
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