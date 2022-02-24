НАТО приводит в действие план по обороне

Генсек НАТО заявил, что альянс приведет в действие план по обороне.



«Сегодня Североатлантический совет решил активировать наш план по обороне. <...> Этот шаг предпринят, чтобы защитить наши нации во время кризиса», — заявил 24 февраля Йенс Столтенберг во время брифинга для СМИ, который транслировался на сайте НАТО.



По его словам, Россия, возможно, закрыла пути для политического решения ситуации на Украине. Североатлантический альянс призвал РФ отозвать войска.



Столтенберг заявил о полной поддержке Киева.

