“Люди еще не успели испугаться”. Как Петербург встретил первый день боевых действий на Украине

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Валюта есть, но дорого и не везде

Первая мысль, которая проносится в голове на фоне новостей: надо спасать накопленное. Какой самый проверенный способ хранения налички? Как уверяют финансисты со времен дефолта 1998 года, это, как ни странно, валюта. Так же думают и другие горожане: с утра четверга евро перевалил в цене за сотку, доллар торговали по 90 рублей.

Однако даже при таком раскладе купить валютный кэш оказалось непросто.

В отделении Сбербанка на Невском проспекте, 35, уже в 11 часов утра менеджер бессильно разводит руками:



- Валюты сегодня уже нет. С утра выкупили все подчистую. К нам идут толпами, а мы только и можем сказать: “Приходите завтра”. На завтра уже заказали.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В банкомате Альфа-банка на Конюшенном переулке 19/8 валюты тоже не оказалось.

- Мы как открылись, буквально за час все смели, - объясняет менеджер с уставшими глазами. - Очередь чуть ли не до двери стояла. Когда будет ближайшая возможность купить, не подскажу - пока в кассете не закончатся рубли, инкассаторы менять ее не приедут. Заказать валюту отдельно для банкомата мы не можем



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Банкоматы в офисе ВТБ на Большой Конюшенной, 5, оказались тоже опустошены. Зато можно купить валюту в кассе. Правда, нужно являться клиентом банка и предварительно заказать кэш по телефону горячей линии.

- Приходите, если вы клиент банка, тысячу долларов мы сможем вам продать.

- А если я не клиент?

- Нет, только для клиентов, - отрезает консультант и, пожелав мне доброго дня, отключается.

День и правда стал немного добрее в офисе банка “Санкт-Петербург” на площади Островского, 7: здесь можно было купить валюту в кассе. Единственное, нужно было запастись терпением.



- Перед вами десять талончиков уже взяли на покупку валюты, - сообщила менеджер за стойкой.

- Я устала уже ждать, - за моей спиной жалуется подруге высокая брюнетка. - Мы сидим уже полтора часа, за это время доллар с 82 до 85 рублей подскочил.

Достаточно бодро торгуют валютой и в обменнике Кетовского коммерческого банка на Невском проспекте напротив Александринского театра.

- Вам сколько нужно? Тысячу долларов? Ну пока есть, могу для вас отложить даже, но только на час, - приветливо улыбается кассир.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как гласит прейскурант на окошке обменника, по состоянию на 10 утра 24 февраля, доллар обошелся бы мне по 99,9 рубля за штуку, евро продавали за 109,9 рубля. Дороговато, конечно, но зато в наличии.

Сайт банка Тинькофф настойчиво успокаивает неквалифицированных инвесторов и клиентов. Мол, не кипишуйте, рынок нестабилен, не надо паники, сделаете только хуже. Так и пишет в уведомлениях — лучшее, что можно сделать - это не делать ничего. Информацию о наличке в банкомате можно найти на сайте. Например, по состоянию на 15 часов в терминале банка в ТЦ “Охта Молл” было доступно к снятию 1500 долларов.



“Странно, что у нас ничего не сметают”

В популярной сети, специализирующейся на торговле цифровой и бытовой техникой, посетителей нет от слова совсем. Скучающие продавцы залипли в телефонах. Занят делом только один - снует между полок, держа в руках желтые ценники.

- Я думала, у вас тут с полок все сметают, - обращаюсь я к нему.

- Мы тоже думали. Странно, что у нас ничего не сметают, хотя все уже подорожало на 30 процентов. На цифровую технику в основном, на бытовую еще нет.

- Вы как раз ценники меняете?

- Да, - отвечает продавец и исчезает за стеллажами с ноутбуками.

“Это же где-то там, не у нас”

Представители экскурсионных компаний на фоне унылых продавцов бытовой техники выглядят неприлично бодрыми.

- Поедемте в Петергоф, барышня! За ваши красивые глаза продам вам билет по школьному тарифу! - навстречу мне раскидывает объятия мужчина в жилетке экскурсионного агента.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







- Такой день сегодня непростой - неужели у вас кто-то экскурсии заказывает?

- Конечно, уже 8 человек в автобус набралось. Больше только весной бывает. Все, что происходит, так это же где-то там, не у нас, а здесь люди живут своей жизнью.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







“Никто золото не скупает”

И в самом деле, город продолжает жить своей жизнью: как и на прошлой неделе, прогуливается по Невскому проспекту артист в костюме Петра I и зазывает прохожих фотографироваться, в меховой лавке приглашают на распродажу норковых шуб с колоссальной скидкой, фотографируют достопримечательности туристы, скучая, полируют витрины продавцы в ювелирном магазине.

- Никто золото у нас не скупает - вы же видите, вы единственный клиент, причем за весь день, - признается статная женщина-продавец с высокой прической. - И волноваться не о чем, зять мой военный, в Екатеринбурге служит, так у них тоже спокойно все. Единственное, за других детей переживаю - уехали в Сочи на лыжах кататься, а там отменили все рейсы и все, выехать не могут.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Все спокойно и в продуктовых магазинах: никто не хватает тележками гречку и соль, туалетную бумагу охапками тоже не вывозили.

- Я как в 11 заступила на смену, так никакого ажиотажа не видела, - пожимает плечами кассир в “Перекрестке” на улице Думской. - Нормально все будет, дай бог.



В “Пятерочке” на Караванной продавцам без покупателей до того скучно, что для обсуждения последних новостей они сбиваются в стайку у кассы.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







- Как у вас с покупателями сегодня - туго?

- Тихо все, да, никто гречку не скупает, - улыбается она в ответ. - Да разве

купишь ее много с таким ценником? 70 рублей за пачку! Если брать, к примеру, 10 упаковок по 10 штук, так это 7 тысяч будет - у многих это вся пенсия.

“Важного значения для истории иметь не будет”

В аптеке на Невском проспекте тоже безлюдно.

- Я видела призыв в Сети: бегите в аптеку, скупайте лекарства. А у вас, смотрю, никого.

- Шумиху всегда можно поднять, на ровном месте, - невозмутимо отшучивается провизор.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Желающих просить заступничества у высших сил тоже негусто: в православной иконной лавке на Невском, 32, я - единственный визитер за полдня.

- Люди еще не успели испугаться, - рассуждает служитель. - Все значимые события, например, революцию или разрушение церквей, пророки предсказывали с точностью. Сегодняшнего события они не предсказывали - значит, важного значения для истории оно иметь не будет.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По Петербургу гуляла Наталья Вязовкина, специально для «Фонтанки.ру»

