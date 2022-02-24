Петербургский аэропорт работает штатно, но 20 рейсов не полетят

Изменения в лётном расписании Пулково связаны с решением Росавиации временно закрыть аэропорты в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове, Симферополе, Курске, Воронеже, Белгороде, Брянске, Элисте, Ставрополе.
«Авиакомпании информируют пассажиров об изменении статуса рейсов и проводят работу по возврату средств и переносу бронирований», — уточняют в комитете.
В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта: поездом и автобусами.
«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры», — заверяют пассажиров.
Предполагается, что работу аэропортов на юге России ограничили до 2 марта.