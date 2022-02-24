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Петербургский аэропорт работает штатно, но 20 рейсов не полетят

Отмена двадцати рейсов по южным направлениям запланирована в Пулково 24 февраля. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга, подчёркивая, что сам аэропорт работает штатно.

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Изменения в лётном расписании Пулково связаны с решением Росавиации временно закрыть аэропорты в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове, Симферополе, Курске, Воронеже, Белгороде, Брянске, Элисте, Ставрополе.

«Авиакомпании информируют пассажиров об изменении статуса рейсов и проводят работу по возврату средств и переносу бронирований», — уточняют в комитете.

В Минтрансе пообещали оперативно вывезти всех желающих альтернативными видами транспорта: поездом и автобусами.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры», — заверяют пассажиров.

Предполагается, что работу аэропортов на юге России ограничили до 2 марта.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях читайте на сайте «Фонтанки».

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