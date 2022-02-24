Борис Джонсон заявил о введении санкций против ВТБ и «Аэрофлота»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна вводит санкции против банка ВТБ и компании «Аэрофлот» из-за российской операции на Украине. Выступление политика вечером 24 февраля транслировало издание Bloomberg.



По словам Джонсона, Британия замораживает все активы банка. Помимо этого, Лондон введет ограничения на суммы, которые граждане России смогут иметь на британских счетах.

«Аэрофлоту» запрещаются полеты в Соединенное королевство. Непонятно, как теперь быть с почти двумя сотнями боингов и аэробусов в своем парке. Если санкции подразумевают ограничение на их обслуживание, получится, что летать придется только на своем. Пока самолетов российского производства у «Аэрофлота» всего 9 из 186.

