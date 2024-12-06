Куда пойти 6–8 декабря: световое шоу на Дворцовой, чудовища в Эрмитаже и игра с бесконечностью в БДТ

В первые по-настоящему зимние выходные не пропускаем гастроли «Мастерской Брусникина», смотрим первые новогодние спектакли и отправляемся на прогулки по разукрашенному центру.
Актуальное
На Дворцовой — Пушкин и свет
7 и 8 декабря, с 20:00 до 23:00, 6+
В Дни Эрмитажа Дворцовая площадь вспыхнет миллионами огней: на фасаде Главного штаба два вечера будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Основой и главной фишкой праздника станет световой спектакль о жизни поэта: яркие образы и спецэффекты погрузят в мир сказок и повестей. Тут же зазвучат фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Садко», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».
Вторая часть сеанса порадует работами медиахудожников из разных регионов страны. Вход на фестиваль свободный. Показы идут друг за другом.
«Иов» от Фокина — в Александринке
6 и 7 декабря, 16+
На этих выходных в Царском фойе пройдут первые показы спектакля Валерия Фокина «Иов» по одному из самых многогранных текстов Ветхого Завета — Книге Иова. Это не просто религиозный текст, но одновременно притча и драматическое размышление о страдании, вере и справедливости. История Иова — праведника, подвергшегося жестоким испытаниям со стороны того, кому безраздельно верил, — на сцене будет рассказана в диалогах главного героя с тремя его друзьями.
«Ландшафт души» немецкого классика раскроют в русском контексте
С 8 декабря до 13 апреля 2025, 12+
Открытие выставки «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» — одно из ключевых событий в Эрмитаже на излёте года. Проект, посвящённый 250-летию со дня рождения художника, познакомит с двумя сотнями экспонатов из пятнадцати российских музеев. Будут и живопись, и графика, прикладное искусство, архивные документы и мемориальные предметы. Важно, что все вещи, независимо от формы, отражают главную задумку проекта — показать творчество одного из самых значимых мастеров немецкого романтизма в контексте русской культуры первой половины XIX века. Экспозиция в Николаевском зале расскажет о самом художнике, об истории появления его работ в Российской империи и о главных русских коллекционерах его произведений — императрице Александре Фёдоровне и поэте Василии Жуковском.
Брусникинцы привезли лучшее на гастроли
С 6 до 8 декабря
«Мастерская Брусникина» приезжает в Петербург из Москвы на короткие гастроли и привозит несколько лучших спектаклей. В пятницу в формате перформанса, где электронная музыка дополнит актёрскую игру, режиссёр Даниил Газизуллин представит моноспектакль-сторителлинг «Вий» (12+) в театре «Особняк». Одновременно с этим в Кабаре «Шум» развернётся музыкально-поэтический вечер с участием группы «Московский лёд» и приглашённых артистов, которые прочтут стихи современных авторов. В следующие два дня на площадке «Скороход» брусникинцы представят поп-романс-мюзикл «Нур эскадрилья» (18+) — один из самых масштабных своих проектов. Сюжет перенесет зрителей в фантастическую Россию будущего, где выпускница Биотехнического института оказывается на заводе по выращиванию боевых самолетов.
Дом Радио покажет свою «Антигону»
7 и 8 декабря, 16+
Дом Радио на своей временной площадке на Невском открывает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» в постановке Александра Белоусова на античный текст Софокла. Для показов команда выбрала пространство амфитеатра Технопарка «Ленполиграфмаша».
«Антигона» станет первой в цикле постановок, следующих главному принципу времен античности — триединства места, времени и действия. Особенностью спектакля стало его расположение на границе оперы и драмы. «По объему музыкального материала спектакль близок к полноценной опере, но также в нем есть несколько линий, которые могут быть выражены только через драму», — поясняют концепцию в Доме Радио.
В музеях
Эрмитаж вдохновляет украшениями с изумрудом
До 8 июня, 0+
Выставка «Безмерно обожая изумруд» в Синей спальне Зимнего дворца вдохновит украшениями, созданными античными и средневековыми мастерами, а также ювелирами Нового времени. Самым ранним предметом на выставке стал скарабеоид с изображением Афины VI века до нашей эры. Хронологический ряд продолжили изделия с изумрудами из Византии и Древней Руси, предметы из Испании и других европейских стран.
«Посмотреть в глаза чудовищ» дадут на выставке
До 9 марта 2025 года, 0+
Поближе познакомиться с грифонами, химерами, гидрами и множеством других тварей, с которыми сражались герои легенд в древности, приглашает Эрмитаж. Выставка «Посмотри в глаза чудовищ…» Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» меняет привычную оптику и делает акцент на жизни существ, которые традиционно выступали злодеями в преданиях и мифах. «Иллюстрациями» станут античные вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты и множество других предметов из музейного собрания. К выставке кураторы подготовили фильм, посвящённый мифам, с участием древних существ.
Классики-академисты — в новом пространстве
До 31 мая 2025 года, 6+
Работы Ореста Кипренского, Фёдора Бруни, Сильвестра Щедрина, Владимира Боровиковского, Григория Угрюмова, Александра Иванова и других мастеров-академистов Русский музей в ближайшие месяцы экспонирует в новых для них интерьерах. Из Академических залов Михайловского дворца, которые сейчас занял Карл Брюллов, полотна временно переехали в бывшие Константиновские покои Михайловского замка. Выставка получила название «Русская академическая живопись второй половины XVIII — первой половины XIX века» и объединила полотна главных мастеров той поры.
Театральное
БДТ помещает Сальери и Моцарта в вечность
6 и 7 декабря, 16+
В Каменноостровском театре — на Второй сцене БДТ — премьера третьей части экспериментального проекта театра «Опыты драматических изучений», посвященного «Маленьким трагедиям» Пушкина. В этот уик-энд режиссёр Александра Толстошева создает реальность, в которой старые враги — Моцарт и Сальери — оказываются в ситуации вечного ожидания. В полной мере предсказать, что увидит зритель в этом театральном эксперименте, невозможно, ведь актёры будут импровизировать, меняться ролями, на ходу перекраивать мизансцены и раз за разом по-новому воспроизводить пушкинский текст, втягивая в игру всё новых свидетелей. В постановке задействованы два актера и один музыкант — Павел Юринов, Андрей Феськов и Владимир Розанов.
Новый год и счастье — глазами кота
6, 7 и 8 декабря, 10+
«Театральный проект 27» ускоряет время и уже сейчас обращается к новогодней тематике в новой постановке для подростков «Кот тут главный». Режиссёр Арина Гулимова, номинант «Золотой маски» и ученица Григория Козлова, создаёт историю, рассказанную от лица кота, который живёт в семействе, где у людей все не ладится. Среди привычных членов семьи появляется новый человек, и это нарушает привычный баланс, что приводит к множеству грустных и комичных ситуаций.
«Архивный подкаст» и «дискуссионный трип» — основа исторического спектакля
8 декабря, 16+
Постановку «Ещё один, Карл» в непривычном зрителю формате «архивного подкаста» в Музее театрального и музыкального искусства осуществил режиссёр Дмитрий Крестьянкин. Публика окажется в центре «дискуссионного исторического трипа», отправными точками которого станут события XX века. Сценическое пространство превратится в студию записи подкастов, гости которой — деятели культуры и искусства прошлого, такие как Всеволод Мейерхольд.
Послушать музыку
Дельфин собирает фанатов в А2
6 декабря, 20:00, 16+
В клубе «А2» с большим концертом выступает Дельфин. Исполнит все любимые публикой хиты, а также «раритетные, пленительно редкие и даже никогда ранее не звучавшие на концертах композиции».
«Нейромонах Феофан» исполнит лучшее в честь дня рождения
7 декабря, 20:00, 16+
«Нейромонах Феофан» отметит 15-летие выступлением в клубе «А2». «Всё, чем полюбился Драм Древнерусский за эти годы, воплотится в одной программе», — анонсируют организаторы.
«Ундервуд» исполнит редкое в «Космонавте»
8 декабря, 19:00, 16+
Группа «Ундервуд» играет «деньрожденческую» программу в стенах «Космонавта». В честь солидной, хоть и не юбилейной, даты — 29 лет — музыканты исполнят классику, но не забудут про редко исполняемые песни.
Васса Бокова снова на сцене
8 декабря, 18:30, 12+
На Новой сцене Александринки в эти выходные инди-поп певица Васса Бокова сыграет первый сольный концерт после двухлетнего перерыва. За прошедшие годы карьера Вассы набрала обороты: многим она известна в роли скрипачки Маши в сериале «Король и Шут» и по работе в Большом театре кукол и «Театральном проекте 27». На концерте исполнительница напомнит, что кроме актерских данных обладает хорошим голосом и чувством стиля в сочетании строк.
Узнать новое
О дневниках и Толстом расскажут на лекции
6 декабря, 12+
О том, что Лев Толстой всю жизнь вел дневники, знают, кажется, не только исследователи его творчества, но и те, кто читал «Войну и мир» только в школе. Забавные цитаты из записных книжек Толстого уже давно заполонили паблики и каналы в социальных сетях, но теперь на эти тексты получится взглянуть более осознанно. В пятницу в библиотеке «На Стремянной» о писателе и значении дневников в его жизни и работе с желающими поговорит Мария Кузнецова. Она исследует творческие кризисы писателей, учёных и изобретателей и то, как они с ними справлялись, а потому посмотреть на записи Толстого попробует взглянуть именно с такого ракурса.
Борьбу с неопределённостью обсудят учёные
6 декабря, 16+
Лекция «Неопределенности: кто и как с ними справляется?» в пятницу прозвучит в отеле INDIGO. Доктор социологических наук Жанна Чернова расскажет, как россияне из среднего класса справляются с непредсказуемыми ситуациями. А профессора, доктора наук Николай Вахтин и Игорь Микиртумов вместе с экспертом в сфере социологии Еленой Омельченко продолжат обсуждение в формате дискуссии.
На экранах
В кино — история человека, создавшего The Beatles
С 5 декабря, 18+
В кинотеатрах — премьера биографической драмы режиссера Джо Стивенсона «Пятый битл». В центре сюжета — жизнь менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна, который договаривался о записи первых пластинок тогда еще никому не известных музыкантов. Главную роль исполнил Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по сериалам «Волчий зал», «Медичи», «Великая» и «Ход королевы». В оригинале картина получила название «Человек-Мидас» — в честь древнего царя, чье прикосновение превращало все в золото.
«Одиссея» по-новому — в мрачной картине
С 5 декабря, 16+
На экраны выходит картина Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея», вдохновлённая поэмой Гомера. По словам создателей, «такую „Одиссею“ мы ещё никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких». Главного героя в новинке сыграл Рэйф Файнс, его жену Пенелопу — Жюльет Бинош.
«Дикий алмаз»: история о мечте
С 5 декабря, 18+
На экранах уже можно увидеть драму Агаты Ридингер «Дикий алмаз» о девушке, которая мечтает вырваться из нищеты и стать звездой. Когда героиню приглашают на кастинг реалити-шоу «Чудо-остров», она понимает, что ради славы готова на все. Картина была отобрана для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2024 году, и критики встретили её благосклонно.
«Хаяо Миядзаки и птица»: документалка о последнем творении
С 5 декабря, 6+
Документальная картина режиссера Каку Аракава «Хаяо Миядзаки и птица» рассказывает о том, как знаменитый мастер японской анимации создавал последний свой шедевр: картину о мальчике в Японии во время Второй мировой, который знакомится с волшебной цаплей. Аракава снимал Миядзаки все годы — целых семь лет — пока тот работал над «Мальчиком и птицей».
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».