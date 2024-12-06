Куда пойти 6–8 декабря: световое шоу на Дворцовой, чудовища в Эрмитаже и игра с бесконечностью в БДТ

Источник: Иван Смелов / Предоставлено пресс-службой проекта «Страна СВЕТА»







В первые по-настоящему зимние выходные не пропускаем гастроли «Мастерской Брусникина», смотрим первые новогодние спектакли и отправляемся на прогулки по разукрашенному центру.

Актуальное

На Дворцовой — Пушкин и свет

7 и 8 декабря, с 20:00 до 23:00, 6+

В Дни Эрмитажа Дворцовая площадь вспыхнет миллионами огней: на фасаде Главного штаба два вечера будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». Основой и главной фишкой праздника станет световой спектакль о жизни поэта: яркие образы и спецэффекты погрузят в мир сказок и повестей. Тут же зазвучат фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Садко», «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Вторая часть сеанса порадует работами медиахудожников из разных регионов страны. Вход на фестиваль свободный. Показы идут друг за другом.

Источник: предоставлено пресс-службой проекта







«Иов» от Фокина — в Александринке

6 и 7 декабря, 16+

На этих выходных в Царском фойе пройдут первые показы спектакля Валерия Фокина «Иов» по одному из самых многогранных текстов Ветхого Завета — Книге Иова. Это не просто религиозный текст, но одновременно притча и драматическое размышление о страдании, вере и справедливости. История Иова — праведника, подвергшегося жестоким испытаниям со стороны того, кому безраздельно верил, — на сцене будет рассказана в диалогах главного героя с тремя его друзьями.

«Ландшафт души» немецкого классика раскроют в русском контексте

С 8 декабря до 13 апреля 2025, 12+

Открытие выставки «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» — одно из ключевых событий в Эрмитаже на излёте года. Проект, посвящённый 250-летию со дня рождения художника, познакомит с двумя сотнями экспонатов из пятнадцати российских музеев. Будут и живопись, и графика, прикладное искусство, архивные документы и мемориальные предметы. Важно, что все вещи, независимо от формы, отражают главную задумку проекта — показать творчество одного из самых значимых мастеров немецкого романтизма в контексте русской культуры первой половины XIX века. Экспозиция в Николаевском зале расскажет о самом художнике, об истории появления его работ в Российской империи и о главных русских коллекционерах его произведений — императрице Александре Фёдоровне и поэте Василии Жуковском.

Брусникинцы привезли лучшее на гастроли

С 6 до 8 декабря

«Мастерская Брусникина» приезжает в Петербург из Москвы на короткие гастроли и привозит несколько лучших спектаклей. В пятницу в формате перформанса, где электронная музыка дополнит актёрскую игру, режиссёр Даниил Газизуллин представит моноспектакль-сторителлинг «Вий» (12+) в театре «Особняк». Одновременно с этим в Кабаре «Шум» развернётся музыкально-поэтический вечер с участием группы «Московский лёд» и приглашённых артистов, которые прочтут стихи современных авторов. В следующие два дня на площадке «Скороход» брусникинцы представят поп-романс-мюзикл «Нур эскадрилья» (18+) — один из самых масштабных своих проектов. Сюжет перенесет зрителей в фантастическую Россию будущего, где выпускница Биотехнического института оказывается на заводе по выращиванию боевых самолетов.

Источник: предоставлено «Фонтанке»







Дом Радио покажет свою «Антигону»

7 и 8 декабря, 16+

Дом Радио на своей временной площадке на Невском открывает новый цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» в постановке Александра Белоусова на античный текст Софокла. Для показов команда выбрала пространство амфитеатра Технопарка «Ленполиграфмаша».

«Антигона» станет первой в цикле постановок, следующих главному принципу времен античности — триединства места, времени и действия. Особенностью спектакля стало его расположение на границе оперы и драмы. «По объему музыкального материала спектакль близок к полноценной опере, но также в нем есть несколько линий, которые могут быть выражены только через драму», — поясняют концепцию в Доме Радио.

В музеях

Эрмитаж вдохновляет украшениями с изумрудом

До 8 июня, 0+

Выставка «Безмерно обожая изумруд» в Синей спальне Зимнего дворца вдохновит украшениями, созданными античными и средневековыми мастерами, а также ювелирами Нового времени. Самым ранним предметом на выставке стал скарабеоид с изображением Афины VI века до нашей эры. Хронологический ряд продолжили изделия с изумрудами из Византии и Древней Руси, предметы из Испании и других европейских стран.

«Посмотреть в глаза чудовищ» дадут на выставке

До 9 марта 2025 года, 0+

Поближе познакомиться с грифонами, химерами, гидрами и множеством других тварей, с которыми сражались герои легенд в древности, приглашает Эрмитаж. Выставка «Посмотри в глаза чудовищ…» Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» меняет привычную оптику и делает акцент на жизни существ, которые традиционно выступали злодеями в преданиях и мифах. «Иллюстрациями» станут античные вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты и множество других предметов из музейного собрания. К выставке кураторы подготовили фильм, посвящённый мифам, с участием древних существ.

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»







Классики-академисты — в новом пространстве

До 31 мая 2025 года, 6+

Работы Ореста Кипренского, Фёдора Бруни, Сильвестра Щедрина, Владимира Боровиковского, Григория Угрюмова, Александра Иванова и других мастеров-академистов Русский музей в ближайшие месяцы экспонирует в новых для них интерьерах. Из Академических залов Михайловского дворца, которые сейчас занял Карл Брюллов, полотна временно переехали в бывшие Константиновские покои Михайловского замка. Выставка получила название «Русская академическая живопись второй половины XVIII — первой половины XIX века» и объединила полотна главных мастеров той поры.

Иванов А. А. Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. 1835. Источник: rusmuseum.ru







Театральное

БДТ помещает Сальери и Моцарта в вечность

6 и 7 декабря, 16+

В Каменноостровском театре — на Второй сцене БДТ — премьера третьей части экспериментального проекта театра «Опыты драматических изучений», посвященного «Маленьким трагедиям» Пушкина. В этот уик-энд режиссёр Александра Толстошева создает реальность, в которой старые враги — Моцарт и Сальери — оказываются в ситуации вечного ожидания. В полной мере предсказать, что увидит зритель в этом театральном эксперименте, невозможно, ведь актёры будут импровизировать, меняться ролями, на ходу перекраивать мизансцены и раз за разом по-новому воспроизводить пушкинский текст, втягивая в игру всё новых свидетелей. В постановке задействованы два актера и один музыкант — Павел Юринов, Андрей Феськов и Владимир Розанов.

Новый год и счастье — глазами кота

6, 7 и 8 декабря, 10+

«Театральный проект 27» ускоряет время и уже сейчас обращается к новогодней тематике в новой постановке для подростков «Кот тут главный». Режиссёр Арина Гулимова, номинант «Золотой маски» и ученица Григория Козлова, создаёт историю, рассказанную от лица кота, который живёт в семействе, где у людей все не ладится. Среди привычных членов семьи появляется новый человек, и это нарушает привычный баланс, что приводит к множеству грустных и комичных ситуаций.

Источник: предоставлено организаторами







«Архивный подкаст» и «дискуссионный трип» — основа исторического спектакля

8 декабря, 16+

Постановку «Ещё один, Карл» в непривычном зрителю формате «архивного подкаста» в Музее театрального и музыкального искусства осуществил режиссёр Дмитрий Крестьянкин. Публика окажется в центре «дискуссионного исторического трипа», отправными точками которого станут события XX века. Сценическое пространство превратится в студию записи подкастов, гости которой — деятели культуры и искусства прошлого, такие как Всеволод Мейерхольд.

Послушать музыку

Дельфин собирает фанатов в А2

6 декабря, 20:00, 16+

В клубе «А2» с большим концертом выступает Дельфин. Исполнит все любимые публикой хиты, а также «раритетные, пленительно редкие и даже никогда ранее не звучавшие на концертах композиции».

«Нейромонах Феофан» исполнит лучшее в честь дня рождения

7 декабря, 20:00, 16+

«Нейромонах Феофан» отметит 15-летие выступлением в клубе «А2». «Всё, чем полюбился Драм Древнерусский за эти годы, воплотится в одной программе», — анонсируют организаторы.

«Ундервуд» исполнит редкое в «Космонавте»

8 декабря, 19:00, 16+

Группа «Ундервуд» играет «деньрожденческую» программу в стенах «Космонавта». В честь солидной, хоть и не юбилейной, даты — 29 лет — музыканты исполнят классику, но не забудут про редко исполняемые песни.

Васса Бокова снова на сцене

8 декабря, 18:30, 12+

На Новой сцене Александринки в эти выходные инди-поп певица Васса Бокова сыграет первый сольный концерт после двухлетнего перерыва. За прошедшие годы карьера Вассы набрала обороты: многим она известна в роли скрипачки Маши в сериале «Король и Шут» и по работе в Большом театре кукол и «Театральном проекте 27». На концерте исполнительница напомнит, что кроме актерских данных обладает хорошим голосом и чувством стиля в сочетании строк.

Узнать новое

О дневниках и Толстом расскажут на лекции

6 декабря, 12+

О том, что Лев Толстой всю жизнь вел дневники, знают, кажется, не только исследователи его творчества, но и те, кто читал «Войну и мир» только в школе. Забавные цитаты из записных книжек Толстого уже давно заполонили паблики и каналы в социальных сетях, но теперь на эти тексты получится взглянуть более осознанно. В пятницу в библиотеке «На Стремянной» о писателе и значении дневников в его жизни и работе с желающими поговорит Мария Кузнецова. Она исследует творческие кризисы писателей, учёных и изобретателей и то, как они с ними справлялись, а потому посмотреть на записи Толстого попробует взглянуть именно с такого ракурса.

Борьбу с неопределённостью обсудят учёные

6 декабря, 16+

Лекция «Неопределенности: кто и как с ними справляется?» в пятницу прозвучит в отеле INDIGO. Доктор социологических наук Жанна Чернова расскажет, как россияне из среднего класса справляются с непредсказуемыми ситуациями. А профессора, доктора наук Николай Вахтин и Игорь Микиртумов вместе с экспертом в сфере социологии Еленой Омельченко продолжат обсуждение в формате дискуссии.

Источник: Image by Anemone123 from Pixabay







На экранах

В кино — история человека, создавшего The Beatles

С 5 декабря, 18+

В кинотеатрах — премьера биографической драмы режиссера Джо Стивенсона «Пятый битл». В центре сюжета — жизнь менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна, который договаривался о записи первых пластинок тогда еще никому не известных музыкантов. Главную роль исполнил Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по сериалам «Волчий зал», «Медичи», «Великая» и «Ход королевы». В оригинале картина получила название «Человек-Мидас» — в честь древнего царя, чье прикосновение превращало все в золото.

«Одиссея» по-новому — в мрачной картине

С 5 декабря, 16+

На экраны выходит картина Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея», вдохновлённая поэмой Гомера. По словам создателей, «такую „Одиссею“ мы ещё никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких». Главного героя в новинке сыграл Рэйф Файнс, его жену Пенелопу — Жюльет Бинош.

«Дикий алмаз»: история о мечте

С 5 декабря, 18+

На экранах уже можно увидеть драму Агаты Ридингер «Дикий алмаз» о девушке, которая мечтает вырваться из нищеты и стать звездой. Когда героиню приглашают на кастинг реалити-шоу «Чудо-остров», она понимает, что ради славы готова на все. Картина была отобрана для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2024 году, и критики встретили её благосклонно.

«Хаяо Миядзаки и птица»: документалка о последнем творении

С 5 декабря, 6+

Документальная картина режиссера Каку Аракава «Хаяо Миядзаки и птица» рассказывает о том, как знаменитый мастер японской анимации создавал последний свой шедевр: картину о мальчике в Японии во время Второй мировой, который знакомится с волшебной цаплей. Аракава снимал Миядзаки все годы — целых семь лет — пока тот работал над «Мальчиком и птицей».

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»