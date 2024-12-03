Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 756мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Васса Бокова даст первый за два года сольный концерт

Васса Бокова даст первый за два года сольный концерт

243
Написать комментарий

8 декабря на Новой сцене Александринского театра певица Васса Бокова сыграет первый сольный концерт после двухлетнего перерыва. 12+

Источник:

Васса Бокова, чье имя с греческого переводится как «пустыня» или «певичка», известна прежде всего актерской деятельностью. Роль скрипачки Маши в сериале «Король и Шут», спектакли в «Театральном прокте 27» и «Большом театре кукол», выступления на вокальном шоу «Царица» и фестивалях «Доброфест» и «Дикая мята» — лишь часть ее творческой карьеры.

«"Молодость меня не простит, если я буду грустить, если я буду с теми, кто в меня не верит», — поется в одной из моих песен. Часто мне пишут, что мои треки имеют терапевтический эффект, и помогают людям пережить непростые моменты, и я не знаю, что может говорить точнее о том, для чего я занимаюсь музыкой», — говорит певица.

Инди-поп песни певицы призваны «гнать на бывших и чествовать влюбленность». В числе ее самых популярных сочинений – «Конец света» и «Влюблен».

Начало в 19:30.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10