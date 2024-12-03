Васса Бокова даст первый за два года сольный концерт

Васса Бокова, чье имя с греческого переводится как «пустыня» или «певичка», известна прежде всего актерской деятельностью. Роль скрипачки Маши в сериале «Король и Шут», спектакли в «Театральном прокте 27» и «Большом театре кукол», выступления на вокальном шоу «Царица» и фестивалях «Доброфест» и «Дикая мята» — лишь часть ее творческой карьеры.

«"Молодость меня не простит, если я буду грустить, если я буду с теми, кто в меня не верит», — поется в одной из моих песен. Часто мне пишут, что мои треки имеют терапевтический эффект, и помогают людям пережить непростые моменты, и я не знаю, что может говорить точнее о том, для чего я занимаюсь музыкой», — говорит певица.