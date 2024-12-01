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Афиша Plus Эрмитаж покажет изделия с изумрудами из разных стран и эпох

Эрмитаж покажет изделия с изумрудами из разных стран и эпох

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1 комментарий

В Синей спальне Зимнего дворца (зал № 307) вы увидите изделия, декорированные изумрудами (или камнями, которые на определенном историческом этапе принимали за изумруды) и созданные античными, средневековыми мастерами, ювелирами Нового времени.

Подвеска «Каравелла». Испания. 1580–1590-е

Источник:

Начинаться экспозиция будет с работ античных мастеров — первых примеров обработки изумрудов. Изумруды были известны уже жителям Древнего Востока и Греции, однако Геродот упоминает об изумрудах Скифии с уточнением, что древние называли изумрудами все зеленые камни. Изделия из изумрудов больших размеров, которые упоминают античные авторы, до нас не дошли, но о высочайшем мастерстве ювелиров того времени можно судить и по сохранившимся вещам. Самым ранним предметом на выставке будет скарабеоид с изображением Афины VI века до нашей эры.

Продолжат хронологический ряд изделия, созданные в Средневековье, будут и великолепные образцы творчества ювелиров Востока, которые были частью дипломатических подарков. Также вас ждут изделия с изумрудами из Византии и Древней Руси, где использование именно этого минерала было связано с глубокой религиозной символикой. Распространению изумрудов в Европе Нового времени способствовали открытия новых месторождений — экспедиции середины XVI века привозили камни из Колумбии. Обогащали рынок испанцы: они привозили изумруды из Анд на севильский рынок, откуда камни расходились по миру.

Лучшие изумруды традиционно становились украшением символов государственной власти: шапки Мономаха, английской короны святого Эдуарда, венца царя Михаила Романова, тиар пап римских Юлия II и Пия VII.

Ожерелье с подвеской в виде бабочки. Восточное Средиземноморье (?) I век

Источник:

Среди шедевров, которые ждут вас на выставке, кураторы называют испанскую подвеску в виде каравеллы XVI века, приборы для причастия, созданные московскими мастерами XVII века, набор конской упряжи 1730-х годов, изготовленный в Петербурге. Камни, которые использовали мастера разных эпох, происходят из самых разных регионов: Египта, Колумбии, Урала.

Выставка «Безмерно обожая изумруд» пройдет в Синей спальне Зимнего дворца (зал № 307) с 4 декабря 2024-го по 8 июня 2025-го.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Плохо учили Закон... Здесь помню, здесь не помню, здесь библиотеку сожгли, здесь украли...
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