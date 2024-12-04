В БДТ Моцарт и Сальери окажутся заложниками бесконечности

На Второй сцене БДТ (Каменноостровский театр) 6, 7 и 29 декабря состоится премьера третьей части экспериментального проекта театра «Опыты драматических изучений», посвященного «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина. Ученица Ю. Н. Погребничко Александра Толстошева поместила героев «Моцарта и Сальери» в ситуацию бесконечного ожидания.

Источник: Стас Левшин, пресс-служба БДТ







Уже двести лет эти два имени связаны в нашем сознании благодаря перу Пушкина. Но как освежить этот классический текст, как очистить его от налета времени и шаблонных интерпретаций, когда Сальери — коварный завистник-злодей, а Моцарт — невинный гений? Александра Толстошева и ее команда предлагают радикальный ответ: перформанс, в котором границы между актерами, музыкой и текстом стираются, а зритель становится участником творческого процесса.

Два актера и один музыкант, Павел Юринов, Андрей Феськов и Владимир Розанов, импровизируют, меняются ролями и перекраивают мизансцены, каждый раз заново воспроизводя пушкинский текст. Каждый спектакль уникален — вновь и вновь рождается новая история созависимости противоположных актерских темпераментов, музыкальных структур, ритмов и рифм.

Этот театральный опыт может быть остановлен в любой момент или идти «до последнего зрителя» — у него нет фиксированного времени. Он может быть «ясным как простая гамма» или запутаться в сложной алгебре взаимоотношений. А зритель волен уйти в любой момент или остаться до конца.

Режиссер Александра Толстошева: «Меня интересует игровой театр, эта условная формулировка действительно многое объясняет. Я не люблю концепций, я люблю, когда просто играют, чувствуют театр как игру. И в этом типе театра не важно, какие отношения мы исследуем: человеческие, бытийные — главное, в это сыграть».