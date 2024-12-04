Валерий Фокин выпускает спектакль по Книге Иова

В Александринском театре готовится премьера не только театрального, но и философского порядка. 6, 7 и 20 декабря в Царском фойе пройдут первые показы спектакля Валерия Фокина «Иов», основанного на одном из самых сложных и многогранных текстов Ветхого завета — Книге Иова.
Книга Иова — не просто религиозный текст, она несет в себе признаки философской притчи, драматического диалога о природе страдания, веры и справедливости. История праведника Иова, лишившегося всего — семьи, богатства, здоровья — по воле высших сил, бросает вызов привычному пониманию божественного промысла. Три друга Иова, каждый со своей системой убеждений, пытаются найти объяснение его несчастьям, предлагая различные интерпретации связи между грехом и страданием. Этот спор, разворачивающийся на страницах древнего текста, обретает новую жизнь на сцене Александринки.
Валерий Фокин, известный своим глубоким проникновением в литературный материал, обращается к Книге Иова не как к религиозному догмату, а как к источнику вечных вопросов. Почему страдает невинный? Где границы человеческой выносливости? Как сохранить веру перед лицом немыслимых испытаний? Эти вопросы, лишённые конфессиональной привязки, становятся основой сценического исследования.
Над спектаклем работают: Николай Мартон, Игорь Качаев, Иван Волков, Ника Велегжанинова, Андрей Калинин, Игорь Фомин, Антонина Дзоценидзе, Екатерина Щербатюк, Дарья Куликова. Результат их актерского сотворчества станет ключом к пониманию истории Иова. 16+