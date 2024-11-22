На Дворцовой покажут мультимедийное световое шоу

3D мэппинг-представление, приуроченное ко Дням Эрмитажа, пройдет 7–8 декабря на Дворцовой площади. С 20.00 до 23.00 на более чем 8,5 тысячи квадратных метров будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». 6+

Видеопредставление к 225-летию со дня рождения поэта расскажет в хронологической последовательности об основных этапах жизни и творчества поэта — прозвучат цитаты не только из его сочинений, но и из архивных документов, писем друзей и воспоминаний современников (над Дворцовой площадью вновь зазвучат голоса Народного артиста России Николая Бурова и артистов театра и кино Анны Геллер Андрея Лёвина). Визуальные образы будут сопровождать музыкальные — Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, сюита «Шехерезада» и «Песня Веденецкого гостя из оперы „Садко“» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского…