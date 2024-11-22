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Афиша Plus На Дворцовой покажут мультимедийное световое шоу

На Дворцовой покажут мультимедийное световое шоу

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3D мэппинг-представление, приуроченное ко Дням Эрмитажа, пройдет 7–8 декабря на Дворцовой площади. С 20.00 до 23.00 на более чем 8,5 тысячи квадратных метров будут транслировать мультимедийный спектакль «Пушкин» и работы финалистов Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА». 6+

Видеопредставление к 225-летию со дня рождения поэта расскажет в хронологической последовательности об основных этапах жизни и творчества поэта — прозвучат цитаты не только из его сочинений, но и из архивных документов, писем друзей и воспоминаний современников (над Дворцовой площадью вновь зазвучат голоса Народного артиста России Николая Бурова и артистов театра и кино Анны Геллер Андрея Лёвина). Визуальные образы будут сопровождать музыкальные — Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, сюита «Шехерезада» и «Песня Веденецкого гостя из оперы „Садко“» Римского-Корсакова, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского…

Будут и привычные спецэффекты 3D-мэппинга — «Рассыпание», «Галактика», «Искажение пространства», «Растворение», «Волна», «Отражение в воде», «Прозрачная стена», «Спираль», «Отъезжающая стена».

Кроме этого 12-минутного сеанса, публику ждут работы 10 финалистов Всероссийского конкурса современного видеоискусства «Страна СВЕТА» — представителей Карелии, Бурятии, Башкортостана; Калининградской, Иркутской, Архангельской и Кировской областей; Калуги и Екатеринбурга. Каждый из них расскажет о своей Малой Родине (такова была тема конкурса). За победителя можно будет при желании проголосовать на странице конкурса www.stranasveta.com (с 20:00 7 декабря до 22:00 8 декабря).

Вход свободный. Показы идут сеансами друг за другом (12 минут — «Пушкин» на фасаде Главного Штаба, 25 минут — медиаработы из регионов России на фасаде Штаба Гвардейского полка). Общая продолжительность сеанса — около 40 минут.

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