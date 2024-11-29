Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

зап.

 767мм 89%
Подробнее
7 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus На экранах — драма о шоу-бизнесе «Дикий алмаз», показанная на Каннском фестивале

На экранах — драма о шоу-бизнесе «Дикий алмаз», показанная на Каннском фестивале

311
Написать комментарий

С 5 декабря в кинотеатрах — злободневная драма Агаты Ридингер «Дикий алмаз». Сюжет вращается вокруг 19-летней девушки Лианы, живущей на юге Франции, которая мечтает вырваться из нищеты и стать настоящей звездой шоу-бизнеса. Наконец её приглашают на кастинг реалити-шоу «Чудо-остров». Лиана готова на всё, чтобы добиться успеха, и уже представляет себя кумиром миллионов.

Источник:

Главную роль в фильме сыграла дебютантка Малу Кхибизи. Для режиссера Агаты Ридингер это также первый полнометражный проект, до этого она занималась рекламой, музыкальными клипами и снимала короткий метр. Однако фильм сразу же был отобран для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2024 году.

Источник:

Критики встретили работу также благосклонно: на сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 76%. Фильм назвали эмпатичным и вместе с тем безжалостным исследованием главной героини, а заодно и культуры глянца, инфлюэнсеров и нереалистичных стандартов красоты, которые её породили.

18+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Новости компаний
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Новости компаний
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
Власти Ненецкого автономного округа и эксперты Сбера объединяют усилия для цифровизации региона
29 ноября, 14:38