На экранах — драма о шоу-бизнесе «Дикий алмаз», показанная на Каннском фестивале

С 5 декабря в кинотеатрах — злободневная драма Агаты Ридингер «Дикий алмаз». Сюжет вращается вокруг 19-летней девушки Лианы, живущей на юге Франции, которая мечтает вырваться из нищеты и стать настоящей звездой шоу-бизнеса. Наконец её приглашают на кастинг реалити-шоу «Чудо-остров». Лиана готова на всё, чтобы добиться успеха, и уже представляет себя кумиром миллионов.

Источник: кадр из фильма







Главную роль в фильме сыграла дебютантка Малу Кхибизи. Для режиссера Агаты Ридингер это также первый полнометражный проект, до этого она занималась рекламой, музыкальными клипами и снимала короткий метр. Однако фильм сразу же был отобран для участия в конкурсе на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2024 году.

Источник: кадр из фильма







Критики встретили работу также благосклонно: на сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 76%. Фильм назвали эмпатичным и вместе с тем безжалостным исследованием главной героини, а заодно и культуры глянца, инфлюэнсеров и нереалистичных стандартов красоты, которые её породили.