Дожить до рассвета. Теодор Курентзис открыл для публики временный «Дом Радио»

А кульминацией программы становится пронзительная и минималистичная Just (After Song of Songs) ныне живущего композитора Дэвида Лэнга для вокального ансамбля, альта, виолончели и ударных, в исполнении которой принимают участие танцовщики. Сочинение, основанное на языке ветхозаветной «Песни песней Соломона» и воплощенное в их телах, вызывает мысли о хрупкости внутреннего мира, частью которого становятся близкие люди и в этом случае вера.