Дожить до рассвета. Теодор Курентзис открыл для публики временный «Дом Радио»

Источник: Саша Петрова / Дом Радио







«Дом Радио» открылся для публики на новом месте — в доме Беггровых на Невском проспекте, 62. До окончания реставрации исторического здания Дома Радио на Итальянской улице концерты, спектакли, образовательные мероприятия будут проходить здесь. И просторные, с художественной отделкой залы, подсвеченные богатыми люстрами, идут новым обитателям «как родные».

В разное время здесь размещался банк, «пересиживал» ремонт своего здания Дом книги, работал магазин одежды и принимал гостей банкетный зал, где праздновали свадьбу Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Теперь благородство эклектичного фасада, облицованного радомским песчаником, нарушают только рекламные вывески — пивного ресторана в подвале да пышечной в арке. Сдержанный стиль «Дома Радио» с его «фирменным» черным цветом, полумраком и лаконичными красными занавесочками на окнах противостоит им с невозмутимой уверенностью в себе.

Парадный вход встречает публику привычными для «своих» ящичками для смартфонов наподобие библиотечных (теперь ключи от них играют роль номерков в гардеробе) и приятным полумраком. Справа — арка в просторное фойе с облицованными зеленым камнем стенами и зелеными же «библиотечными» настольными лампами на массивном деревянном столе. Со стены «смотрит» мозаика с датами Великой Отечественной и видом от Марсова поля на Петропавловскую крепость, из угла — портрет Петра Кропоткина, того самого Алексеича, в честь которого был назван полусекретный бар-чайная, прятавшийся среди запутанных лестниц Дома Радио. Чай здесь тоже наливают — аж четырех сортов, включая полюбившийся завсегдатаям «Алексеича» пуэр, в стильных черных стаканчиках. Сюда же перекочевала инсталляция с туфлями. Так что за сохранность атмосферы можно не переживать.

Свой полусекретный зал есть и в доме Беггровых: под основным концертным залом, куда публика поднимается из нижнего фойе по просторной парадной лестнице, есть еще один небольшой, с драпировками из черной ткани, старинными шкафами, черным пианино и столиками, украшенными камнями и букетами сухоцветов, где доминантой — коробочка лотоса. Он — для встреч и лекций, концертов электронной музыки и вечеринок (одна уже прошла среди мероприятий открытия нового здания в выходные 16-17 ноября).

Источник: Саша Петрова / Дом Радио







Центральным событием первых выходных новой площадки стал концерт-энигма Теодора Курентзиса с хором и солистами оркестра musicAeterna, а также танцевальной группой musicAeterna Dance. О программе этого концерта публике заранее не сообщали: в этом и суть подобных музыкальных приключений — слушать музыку как она есть, не ставя в контекст времени и страны. А получить программки и посмотреть, что полюбилось, можно по окончании.

Концерт, который в афише называли «Полнолуние», собрал такой аншлаг, что начало пришлось задержать до момента, когда все пришедшие в последнюю минуту смогли сдать одежду в гардероб. Найти местечко даже для того, чтобы встать (так, чтобы не помешать действию, ведь проходы в мероприятиях «Дома Радио» частенько используются), тоже оказалось непросто.

«Вы музыкант?» — спрашивает девушка-капельдинер у мужчины, севшего в ряду с пометкой «для музыкантов». «Пытаюсь им стать, это не так просто», — философски отвечает он.

Огромный главный парадный зал с колоннами, сандриками и арками озаряется синим светом через световые фонари в центре. Лампы гаснут. Звучат короткие загадочные музыкальные фразы, напоминающие бой старинных часов (они же потом закроют концерт), — и публика отправляется в «параллельный мир», где музыка — священнодействие: по боковым проходам, между рядов слушателей, ступают хористы, держа в руках по две свечи (конечно же, по требованиям безопасности, электронные — но неотличимые от восковых). Еще двое проносят по залу лампадки с дымящимися благовониями (тоже регулярный атрибут выступлений musicAeterna на своей площадке).

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Свечи остаются в двух больших подсвечниках у стен, хористы кружат по сцене, их голоса — словно печальное курлыканье журавлей, отправляющихся на юг. Теплее, действительно, становится, хотя из-за огромных окон слышно, как на улице идет дождь: вслед за средневековой секвенцией Хильдегарды Бингенской звучат сочинения Аlleluia Теодора Курентзиса и Phos Hilaron, — кажется, будто эта плавная музыка вобрала знойную мягкость Греции.

В программе концерта музыка разных эпох соединяется органично: тропарь из «Всенощного бдения» Рахманинова сменяют сочинения австро-венгерского композитора Дьёрдя Лигети (1923-2006), Генри Перселла (1659-1695), современного норвежского автора Кнута Нюдстадта (1915-2014), английский гимн королю Эдуарду Мученику XI века и часть «Литургии святого Леонтия» «резидента» Дома Радио Андреаса Мустукиса.

А кульминацией программы становится пронзительная и минималистичная Just (After Song of Songs) ныне живущего композитора Дэвида Лэнга для вокального ансамбля, альта, виолончели и ударных, в исполнении которой принимают участие танцовщики. Сочинение, основанное на языке ветхозаветной «Песни песней Соломона» и воплощенное в их телах, вызывает мысли о хрупкости внутреннего мира, частью которого становятся близкие люди и в этом случае вера.

Источник: Саша Петрова / Дом Радио







Бережность, с которой musicAeterna затрагивает глубоко личное (без нарушающих медитативность бурных оваций и гедонистических антрактов) — вкупе с атмосферными историческими интерьерами, очень петербургская — какой и хотелось бы видеть культуру нашего города: живой, мыслящей, основанной на традициях, но следящей за временем, открытой миру — и неизменно интеллигентной.

Обширное пространство артисты «обживают» по максимуму, используя и пульт в конце зала, и боковые галереи со столами, застеленными белыми скатертями, — для инструменталистов, и постаменты возле колонн, и даже площадку вокруг лестницы, на которой установили звуковые кинетические скульптуры и конструкции проекта Германа Виноградова «Бикапо небесного леса». Они зазвучат в конце, когда публика, покидая зал, будет спускаться по лестнице и ее на прощание, по случаю «новоселья», угостят виноградом и чаем — из золотых плошечек, а со стороны сцены под «Утреннее песнопение» Курентзиса «взойдет» светящийся красный шар.

Источник: Саша Петрова / Дом Радио







Теперь «Дом Радио» продолжит принимать публику на новых мероприятиях, возобновляя уже знакомые проекты: так, прямо в эти дни идет премьера спецпроекта-посвящения поэту-авангардисту Ивану Голлю в постановке Елизаветы Мороз, для которого сочинения на его стихи написали резиденты «Дома Радио» Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Егор Ананко, Виктория Харкевич, Кирилл Архипов, а также Александр Белоусов, Вангелино Курентзис и Теодор Курентзис.

Сам руководитель musicAeterna с оркестром отправляется до конца месяца на гастроли в Китай. Во временном «Доме Радио» пока можно будет смотреть фильм канадского режиссера, воплощающий историю визуальных искусств, посещать мероприятия Лаборатории экспериментального звука, концерты-мистерии, инклюзивные спектакли и посещать общедоступные танцевальные и хоровые встречи.

А в основном Доме Радио на Итальянской улице тем временем cпециалисты приступили к восстановлению исторических интерьеров. О подробностях в деталях можно узнать на «Фонтанке». Работы по реставрации здания выполняются по заказу ВТБ и продолжатся до конца 2026 года. Здание не только будет сохранено, в нем появится многофункциональный культурный центр. Кроме главного концертного зала, на втором этаже будут оснащенные современным оборудованием репетиционные и танцевальные залы, лектории, кинотеатр, выставочный зал, театральная студия, библиотека-фонотека, помещения для камерных мероприятий, кафе и многое другое.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»