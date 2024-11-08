Дом времени. В петербургском Доме радио началась реставрация

Источник: Анжела Мнацаканян / «Фонтанка.ру»







В Доме радио закончили подготовительные работы и начали реставрацию исторических интерьеров. Журналист «Фонтанки» походил по историческим полам, которые на полметра ниже прежних, забрался под потолок и выяснил у специалистов, что дальше будут делать в здании, где встречаются несколько эпох.

Вестибюль стоит в лесах, под самым его потолком специалисты работают над восстановлением лепнины. Работа сложная: много хрупких деталей, с которых нужно бережно снять старую краску и цемент — следы последней реставрации, проходившей в 1950-х годах. А вот роспись в фойе подновляли не раз: это видно по более грубым мазкам, по качеству материалов. Прямо на лесах реставраторы изучают старые документы. Они помогут установить, как в точности выглядела эта красота в 1914 году, когда здание по проекту братьев Косяковых было только построено.

«Мы проводим в Доме радио реставрацию с приспособлением к современному использованию — это принципиально важно, — говорит Дарья Филиппова, управляющий директор — вице-президент банка ВТБ. — Мы не вторгаемся в структуру здания, потому что это памятник архитектуры. Но в Доме радио очень много культурных слоев, потому что он пережил разные эпохи. Благородное собрание, японский госпиталь, пролеткульт, кинотеатр, Дом радио, резиденция оркестра musicAeterna — следы всего этого здесь остались. И мы хотим их сохранить, одновременно со всей деликатностью создав новый слой — то есть новую задачу Дома радио, который станет многофункциональным культурным пространством».

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В этом пространстве встречающихся времен найдется место не только для концертного, но и для репетиционных и танцевальных залов, а также лектория, кинотеатра, выставочного зала, театральной студии, библиотеки-фонотеки, музея. До реставрации разместить их здесь было невозможно: устарели все коммуникации, текла крыша. Пришлось демонтировать множество элементов, не представляющих исторической ценности, разбирать несовременные инженерные сети, обустраивать временную кровлю.

Строители раскрыли исторические проемы и ниши, выяснив попутно, что при строительстве Благородного собрания активно использовали железобетон. Обрамления проемов и столбы, на которые опираются лестницы, сводчатые конструкции — все сделано из нового для начала XX века материала.

Есть и более интересные находки. В кессонах на потолках концертного зала обнаружен готический орнамент, который не упоминался ни в одном исследовании. Находку доставят в мастерскую, отреставрируют и вернут на место.

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«Мы столкнулись с неожиданной проблемой при расчистке стен у лестницы: штукатурка осыпается буквально от прикосновения, потому что кирпичи под ней не скреплены раствором. Почему так сделали при строительстве в начале века — вопрос, — рассказала Мария Шапченко, руководитель АРМ2 ООО НииПИ „Спецреставрация“ .— Хорошо, что это обнаружилось, потому что сейчас мы отреставрируем кладку и заполним швы. Очень удачно, что мы нашли много каналов в стенах, — будет легче обустроить вентиляцию, не повредив исторические стены».