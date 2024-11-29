В прокате — драматическое «Возвращение Одиссея». Главные роли сыграли Рэйф Файнс и Жюльет Бинош

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5 декабря на экраны выходит картина Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея». За основу сюжета взята поэма Гомера «Одиссея». По сюжету царь Итаки Одиссей, наконец, возвращается на свой остров после двадцати лет отсутствия, травмированный Троянской войной, скитаниями и лишениями. Оказывается, что его супруга Пенелопа осаждаема множеством женихов, которые претендуют на трон Итаки, а его сыну Телемаху грозит смерть, поскольку наследник престола угрожает амбициям захватчиков. Одиссей вынужден столкнуться со своим прошлым, чтобы спасти свою семью и вернуть то, что он потерял.

По словам продюсера фильма Джеймса Клейтона, «такую „Одиссею“ мы ещё никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких».

Одиссея в фильме сыграл Рэйф Файнс, звезда «Гарри Поттера», «Английского пациента» и еще множества работ, в том числе в свежем «Конклаве». Роль его жены Пенелопы исполнила знаменитая француженка Жюльет Бинош, также игравшая с Файнсом в «Английском пациенте», прославившаяся ролью в «Три цвета: Синий» Кшиштофа Кесьлёвского. Телемахом в картине стал Чарли Пламмер, получивший в 2018 году на Венецианском фестивале премию Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер за роль в фильме «Положитесь на Пита»

Режиссер фильма Уберто Пазолини — как ни странно, не родственник знаменитого постановщика Пьера Паоло Пазолини, но племянник другого знаменитого режиссера, Лукино Висконти. Среди его фильмов — «Милый друг» и «Натюрморт», благосклонно встреченные на фестивалях.

«Возвращение Одиссея» снималось в Греции на Корфу и Пелопоннесе, а также в Италии. Премьера картины состоялась в сентябре этого года на Международном фестивале в Торонто.