Рэйф Файнс раскроет тайны Ватикана в триллере «Конклав»

21 ноября на киноэкраны выходит триллер Эдварда Бергера «Конклав» по одноименному роману Томаса Харриса.

Дело по сюжету происходит в Ватикане, где после внезапной смерти папы римского развернется борьба за престол. Кардиналы съезжаются на конклав, чтобы выбрать нового понтифика. Всю процедуру должен курировать кардинал-декан Лоуренс. Однако с самого начала его ждут неожиданности: на конклаве появляется еще один, тайно назначенный папой кардинал, а далее события закручиваются еще более невероятно.

Режиссер Эдвард Бергер известен прежде всего своим предыдущим проектом «На Западном фронте без перемен», который принёс ему 4 премии «Оскар».

В главной роли кардинала Лоуренса снялся Рэйф Файнс («Гарри Поттер», «Английский пациент»). Ему составили компанию актеры Джон Литгоу («Интерстеллар»), Стэнли Туччи («Голодные игры») и Мераб Нинидзе («Дело» Алексея Германа-младшего), а также в роли старшей монахини сестры Агнес — Изабелла Росселлини («Синий бархат»).

Для съемок была детально воссоздана Сикстинская капелла, где традиционно проходит конклав: в настоящей снимать запрещено из-за уязвимости фресок Микеланджело.