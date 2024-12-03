Ученые обсудят, как горожане справляются с неопределенностью. Вход свободный

Это будет лекция-дискуссия, а отправной точкой станет исследовательский проект: социологи выясняли, как представители городского образованного среднего класса воспринимают ситуации неопределенности и справляются с ними. Узнаем и результаты исследования, и что об этом думают представители разных наук. Бесплатно. 16+

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Ситуация неопределенности — это состояние, когда трудно предсказать будущие события или их результаты: мало информации, условия постоянно изменяются, да и сама ситуация может быть очень сложной. Из-за этого трудно или невозможно правильно оценить риски и последствия действий. Интересно, что разные культуры оценивают такие ситуации с разной степенью «драматизма». Нидерландский социолог Герт Хофстеде полвека назад вывел «индекс избегания неопределенности»: чем он выше, тем, стало быть, уязвимее ощущают себя представители той или иной культуры в такой ситуации и тем сильнее стараются ее избежать. В США, к примеру, индекс избегания неопределенности — 46 из 100 возможных. Сингапурцы вообще невозмутимы: индекс 8. У России индекс 95: мы склонны считать ситуации неопределенности угрозой. В этом плане нервознее нас — греки, их индекс избегания неопределенности 100.

Доктор социологических наук Жанна Чернова (Социологический институт РАН) расскажет, как россияне из среднего класса справляются с ситуациями неопределенности. А после послушаем дискуссию, в которой примут участие профессор факультета антропологии, доктор филологических наук Николай Вахтин (ЕУСПб), доктор философских наук Игорь Микиртумов (профессор, НИУ ВШЭ), доктор социологических наук Елена Омельченко (директор центра молодежных исследований НИУ ВШЭ).