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Афиша Plus Исследователь творческих кризисов учёных и изобретателей расскажет о дневниках Льва Толстого

Исследователь творческих кризисов учёных и изобретателей расскажет о дневниках Льва Толстого

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В соцсетях бродят мемы с забавными цитатами из дневников Толстого, а для Льва Николаевича дневники (у него была целая система записей) стали средством от кризисов, в том числе от творческого. Узнаем об этом приеме 6 декабря в библиотеке «На Стремянной». Бесплатно. 12+

В. Н. Мешков. Л. Н. Толстой в яснополянской библиотеке (1910)

«1) Валялся. 2) Падал духом. 3) Злился — ударил кошку и 4) вообще забыл о правилах. 5) Гадал». «С утра сел за работу; но ничего не сделал и рад был, когда мне пришел мешать Горчаков». «Целый вечер шалопутничал». Эти цитаты можно было увидеть в интернете во время пандемии: засев дома, можно было таким образом отвечать на вопросы в духе: «Как дела?», «Что делаешь?» В этом смысле Лев Николаевич оставил универсальную подборку цитат. «Начал делать несвойственную годам гимнастику и повалил на себя шкаф. То-то дурень».

Если читать только мемные цитаты, впору удивляться, что Толстой хоть что-то написал, кроме дневников. А их только сохранившихся — 31 тетрадь, и между первой записью и последней —63 года 8 месяцев. Но исследователи обратили внимание: когда он писал «Войну и мир» и «Анну Каренину», к дневникам обращался нечасто.

Мария Кузнецова исследует творческие кризисы учёных и изобретателей и то, как они с ними справлялись. Толстой, например, применял дневники пятью разными способами. 6 декабря в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная ул., д. 20) узнаем подробности на лекции «Как Лев Толстой победил творческий кризис с помощью дневников». Регистрация в группе библиотеки во «ВКонтакте» или через TimePad. Начало в 18:00.

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