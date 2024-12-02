Эрмитаж приглашает посмотреть в глаза чудовищ: Лернейской гидры, Горгон с волосами-змеями, демонических сирен и других

Выставка «Посмотри в глаза чудовищ…» предлагает зрителям погрузиться в «другую античность»: не мир богов и героев, а мир чудовищ, которых герои побеждали. Вы увидите крылатых полудев-полульвиц, полуптиц-полуженщин, богиню ночных видений и чародейства Гекату, монстров, порождённых Ехидной и Тифоном. Все эти чудовища населяют искусство от античности до современности, и музей предлагает целую галерею эффектных образов.

Источник: hermitagemuseum.org







В музее напоминают, что античные чудовища были воплощениями страхов, которые испытывали древние греки. Страх моря — это образы Сциллы и морского дракона, страх неизвестных берегов — циклопы и сирены, страх леса — кентавры (как тут не вспомнить «Гарри Поттера») и Пан (и «Лабиринт Фавна»), страх вулканических извержений — Химера, страх чужих земель — Сфинкс, страх болот — гидра (вспоминаем «Перси Джексона» и кое-что другое). Страх ночных опасностей связан с ламиями (существами вроде сирен, которые обитают в африканских пустынях), страх смерти — с Цербером (вспомним, опять же, «Гарри Поттера» и трёхголового пса Пушка).

Иконографию языческих фантастических тварей вы сможете проследить с помощью предметов из эрмитажного собрания. На выставке будут античные вазы, скульптуры, терракоты, резные камни, ювелирные изделия, монеты. Кураторы обещают уникальную этрусскую бронзовую скульптуру, которая изображает Химеру, античный ювелирный шедевр — золотой браслет со сфинксами из кургана Куль-Оба, созданный для жены скифского царя, и выдающийся образец античной торевтики — серебряную бляху с лицом Медузы Горгоны из Артюховского кургана. Также вы увидите аттическую амфору с Гераклом, стреляющим из лука в змея Лафона (змей, в свою очередь, охраняет яблоки Гесперид) и многое другое.

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Будут на выставке и предметы, относящиеся к Новому времени, например венецианский щит XVI века с головой гидры. После заката античного мира чудовища продолжили жить в искусстве европейского Средневековья, эпохи Возрождения, да и сегодня эти образы узнаваемы, даже архетипичны. Ужасы греческой культуры воплощает картина Льва Бакста (1966—1924) Terror Antiquus (1908) из Русского музея, а к современности кураторы предлагают подойти с помощью скульптуры «Этюд с натуры» Луиз Буржуа (1911—2010), напоминающей сфинкса или грифона без головы (вы могли видеть эту причудливую работу в зале на первом этаже, рядом с Советской лестницей).

Кураторы выставки — заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира музея Александр Бутягин (он же — автор концепции) и научный сотрудник отдела античного мира Ольга Горская. Подробности — на сайте музея. К выставке подготовили фильм, посвящённый мифам с участием древних чудовищ.

Выставка «„Посмотри в глаза чудовищ…“ Мифические олицетворения ужаса в античности и их победители» пройдёт в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа (№ 244) с 6 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года.