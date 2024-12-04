«Мастерская Брусникина» в Петербурге: от гоголевского ужаса до современной поэзии

Московская «Мастерская Брусникина», известная своими смелыми экспериментами на стыке театра, музыки и литературы, привозит в Петербург два совершенно разных, но одинаково интригующих спектакля. Гастроли начнутся 6 декабря и продлятся до 8 декабря, охватывая разные сценические площадки города.

Первый аккорд гастролей прозвучит сразу в двух тональностях. В театре «Особняк» Даниил Газизуллин представит свой моноспектакль-сторителлинг «Вий» (12+). Это не просто пересказ гоголевской повести, а своеобразный перформанс, где электронная музыка переплетается с актёрской игрой, а Даниил Газизуллин воплощает на сцене всех персонажей, от Хомы Брута до самого Вия. Это погружение в мир гоголевской мистики, переосмысленной языком современного театра.









Параллельно в Кабаре «Шум» развернётся поэтическо-музыкальный вечер с участием группы «Московский лёд» и приглашённых артистов. Стихи и песни Андрея Родионова, философские баллады Леонида Саморукова — это возможность прикоснуться к миру современной поэзии и авторской песни.







