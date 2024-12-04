«Мастерская Брусникина» в Петербурге: от гоголевского ужаса до современной поэзии

Московская «Мастерская Брусникина», известная своими смелыми экспериментами на стыке театра, музыки и литературы, привозит в Петербург два совершенно разных, но одинаково интригующих спектакля. Гастроли начнутся 6 декабря и продлятся до 8 декабря, охватывая разные сценические площадки города.
Первый аккорд гастролей прозвучит сразу в двух тональностях. В театре «Особняк» Даниил Газизуллин представит свой моноспектакль-сторителлинг «Вий» (12+). Это не просто пересказ гоголевской повести, а своеобразный перформанс, где электронная музыка переплетается с актёрской игрой, а Даниил Газизуллин воплощает на сцене всех персонажей, от Хомы Брута до самого Вия. Это погружение в мир гоголевской мистики, переосмысленной языком современного театра.
Параллельно в Кабаре «Шум» развернётся поэтическо-музыкальный вечер с участием группы «Московский лёд» и приглашённых артистов. Стихи и песни Андрея Родионова, философские баллады Леонида Саморукова — это возможность прикоснуться к миру современной поэзии и авторской песни.
А 7 и 8 декабря на площадке «Скороход» «Мастерская Брусникина» представит свой самый масштабный проект — поп-романс-мюзикл «Нур эскадрилья» (18+). Спектакль по пьесе Андрея Родионова и Екатерины Троепольской, написанной в 2011 году, перенесет зрителей в фантастическую Россию будущего, где выпускница Биотехнического института Катя Мотылькова оказывается на заводе по выращиванию боевых самолетов. «Нур эскадрилья» — это не просто антиутопия, это поэма, написанная без оглядки на законы драматургии, наполненная аллюзиями и цитатами, словно книжная полка, где собраны любимые произведения авторов. Сегодня, спустя более десяти лет после написания, пьеса обретает особое звучание — это гротескное и вместе с тем лирическое размышление о будущем России, о любви, о поиске своего места в мире.