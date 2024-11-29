В кино расскажут о человеке, который прославил группу «Битлз»

Пятого декабря в кино — премьера биографической драмы режиссера Джо Стивенсона «Пятый битл». В центре сюжета жизнь менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна. В 1961 году он, владелец магазина грампластинок, побывал на концерте малоизвестной группы «Битлз» в клубе Cavern. Эпстайн был покорен магнетизмом музыкантов и предложил им себя в качестве менеджера. Он договорился о записи первого альбома, который представил «Битлз» миру и сделал их звездами. В 1967 году Эпстайн трагически скончался в возрасте всего 32 лет.