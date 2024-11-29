В кино расскажут о человеке, который прославил группу «Битлз»

Пятого декабря в кино — премьера биографической драмы режиссера Джо Стивенсона «Пятый битл». В центре сюжета жизнь менеджера «Битлз» Брайана Эпстайна. В 1961 году он, владелец магазина грампластинок, побывал на концерте малоизвестной группы «Битлз» в клубе Cavern. Эпстайн был покорен магнетизмом музыкантов и предложил им себя в качестве менеджера. Он договорился о записи первого альбома, который представил «Битлз» миру и сделал их звездами. В 1967 году Эпстайн трагически скончался в возрасте всего 32 лет.
Эпстайна в фильме сыграл Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по сериалам «Волчий зал», «Медичи», «Великая» и «Ход королевы». Роли его родителей исполнили актеры Эмили Уотсон («Чернобыль», «Госфорд-парк») и Эдди Марсан («Беззаботная», «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл»). Роль Пола Маккартни в фильме исполнил Блэйк Ричардсон, солист британской группы New Hope Club. Режиссером картины стал Джо Стефенсон, ранее снявший хоррор «Доктор Джекилл».
В оригинале фильм называется «Человек-Мидас» — в честь древнего царя, чье прикосновение превращало все в золото.
«Пятый битл» был впервые представлен на 32-м кинофестивале еврейского кино в Торонто как фильм открытия. Критики отметили актерскую игру, обилие архивных кадров и интересные приемы вроде монологов, обращенных прямо к зрителю.
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