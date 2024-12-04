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Афиша Plus «Театральный проект 27» устроит для подростков Новый год глазами кота

«Театральный проект 27» устроит для подростков Новый год глазами кота

472
1 комментарий


«Театральный проект 27», известный своими постановками для подростков, впервые обращается к новогоднему жанру, но делает это по-своему, без традиционных дедморозовских клише. 6, 7 и 8 декабря на новой сцене проекта, расположенной на территории завода «Арсенал», состоится премьера спектакля «Кот тут главный».

Источник:

В основу постановки легла книга петербургской писательницы Кристины Кретовой «Кот и Новый год». Режиссёр Арина Гулимова, номинант «Золотой маски» и ученица Григория Козлова, создаёт историю, рассказанную от лица кота Василия, остроумного наблюдателя за жизнью семьи, в которой он живет. Появление нового мужчины у матери семейства нарушает привычный уклад и вызывает ревность кота, что приводит к комическим, а порой и драматическим ситуациям.

Источник:

Спектакль «Кот тут главный» — это не сказка в привычном смысле, а скорее ироничное и трогательное размышление о взаимоотношениях в семье, о взрослении, о поиске взаимопонимания между родителями и детьми. Арина Гулимова тонко и с юмором исследует вечную тему «отцов и детей», показывая, как порой сложно найти общий язык самым близким людям.

Сценография Елизаветы Мирошниковой создаёт на сцене уютный домашний мир, показанный глазами кота, с его особым восприятием пространства. Но «Театральный проект 27» не ограничивается только сценическим действием. Спектакль стал поводом для сотрудничества с приютом для кошек «Новый дом». Кот Бакли с афиши спектакля уже нашел свой дом, а фотографии других питомцев приюта будут представлены на выставке в фойе театра. Таким образом, «Кот тут главный» — это не только новогодний спектакль, но и благотворительная акция. Это прекрасный пример того, как искусство может не только радовать и вдохновлять, но и делать добрые дела. Кто знает, может быть, именно вы найдете своего нового пушистого друга на спектакле.

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Комментарии
1
kran_5e4d90f982a4f
1 час
мало квадроберов...
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