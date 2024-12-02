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Афиша Plus Русский музей покажет академическую живопись конца XVIII — первой половины XIX века

Русский музей покажет академическую живопись конца XVIII — первой половины XIX века

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В бывших Константиновских покоях Михайловского (Инженерного) замка вы сможете рассмотреть работы, которые обычно обитают в Академических залах, где до мая 2025 года будет царить Карл Брюллов.

Иванов А. А. Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения. 1835.

Источник:

На выставке вы сможете без толп и суеты увидеть работы Ореста Кипренского, Фёдора Бруни, Сильвестра Щедрина, Владимира Боровиковского, Григория Угрюмова, Александра Иванова и других мастеров из обширного музейного собрания отечественного академического искусства.

Вторая половина XVIII — первая половина XIX столетия — «золотое» время российского академического искусства. Именно в этот период всё больше художников стали отправляться в заграничные пенсионерские поездки для завершения образования, присоединившись к европейским коллегам, например в Италии. «Русская колония» в Риме этого периода хорошо изучена и полна удивительных историй (вплоть до мрачного и запутанного дела о смерти беременной девушки, которая позировала Оресту Кипренскому. Художника, впрочем, ни в чём не обвинили, но молва сделала своё дело).

В этот период, когда в литературе уже вовсю разогнался романтизм с его «национальным самосознанием», в живописи ещё были сильны позиции иерархичного, наднационального имперского академизма. Словом, это тщательно выстроенное искусство, которое должно быть «объективно» красиво. И именно в этом контексте работал Карл Брюллов — если вы уже были на выставке в Михайловском дворце, можно продолжить знакомство с эпохой.

Боровиковский В. Л. Портрет Е. Н. Арсеньевой. Середина 1780-х.

Источник:

Выставка «Русская академическая живопись второй половины XVIII — первой половины XIX века» пройдёт в бывших Константиновских покоях Михайловского (Инженерного) замка с 5 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. 6+

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