Куда пойти 23–25 августа: «Ленинградские мосты», воздушные змеи в Кронштадте, паруса в Ломоносове и цифровые «Сады»

Фото: Алексей Смирнов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Последние выходные лета Петербург провожает музыкой на улицах, нестандартными танцами и открытием «Жизни в раю».

Актуальное

«Ленинградские мосты»: музыка над водой

23–25 августа, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этот уик-энд фестиваль «Ленинградские мосты» радует музыкальной эссенцией лучшего и собирает петербуржцев на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах. За три дня под открытым небом выступит несколько десятков исполнителей, среди которых основатель и фронтмен группы «СвобоДа» Максим Свобода, ретрооркестр «Пролетарское танго», российский певец и композитор Петр Налич, который представит специальный сет, романтики из Beautiful Boys, молодежный джаз-коллектив MUSSORGSKY JAZZ ORCHESTRA и многие другие. Параллельно с музыкальной программой на Новой сцене Александринского театра пройдёт и образовательная. Пришедшим расскажут о музыкальных «субкультурах» и авангардных экспериментах 1920-х годов и разберут по нотам саундтрек к фильмам Disney.



OPEN LOOK погрузит в танцевальную философию

До 24 августа



Фото: Маргарита Денисова / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Петербург принимает XХVI Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK, и это значит, что на Новую сцену Александринского театра приехали лучшие хореографы и танцовщики из других стран: Кореи, Сербии, Северной Македонии и Беларуси. В пятницу в 20:00 пройдёт «Вечер балканской хореографии». В выступлении Code #9 (18+) танцовщики исследуют «преобразующую силу тьмы и света», силу движения зрители увидят в перформансе ВКЛ/ВЫКЛ (12+) а Bitef Dance Company из Сербии сыграют Rebuilding bridges (18+). В программе на следующий день работы южнокорейской танцовщицы Суджон Ким. Два философских моноспектакля Compliment of Life (18+) и Querencia (18+), а также «Парадокс» (18+), созданный совместно с «Каннон Данс» на музыку П. И. Чайковского .



Яхты и вдохновение — в Ломоносове

24 и 25 августа, 0+



Фото: Алексей Смирнов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Ломоносов принимает парад парусов: десятки яхт разных категорий подойдут к прибрежной полосе, чтобы затем отправиться на большое соревнование. Любительская регата «Оранж Рейс» должна стать крупнейшей на Северо-Западе. Пока яхтсмены будут покорять ветра залива и делать всё, чтобы прийти к финишу первыми, на берегу появится сразу несколько развлекательных площадок, чтобы никому не было скучно. На одной из них можно будет взять напрокат сапы и сфотографироваться с необычными моделями лодок, на другой — посмотреть на шоу-показ «Петербургская мода 45+» и «Народное дефиле». В оба дня на «Ораниенбаумском морском фестивале» также будут проходить образовательные встречи.



«Севкабель Порт» проводит лето «Морской»

24–25 августа, 18+



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вечеринка вечеринок» займёт всю территорию «Севкабель Порта» в ночь с субботы на воскресенье. «Морская вечеринка» состоит из нескольких поменьше: семь сцен расположатся в разных точках общественного пространства. На каждой — свой стиль и своя музыка: от рока и диско до джангла и дарк-джаза. Авторы самых нарядных тусовок Çava подготовили особенную disco-pop-R’n’B-подборку, Roots United — создатели фестивалей К-30 и Present Perfect Festival — планируют заполнить набережную электронным звучанием, ну а Odyssey Festival продемонстрируют свой навык объединения фантастических миров с музыкальной алхимией. На этом музыка не закончится: эксперименты со звучанием и сумасшедшие миксы подарят бродячий клуб «КРУЖОК» и диско-бар «Ритмы», джангл-объединение Timeofnight DNB, музыканты из Mirage x Vibe Room и короли дарк-джаза 043. Вход — по билетам на «Морскую».



В музеях

Рай, лирика и гармония: МИСП открывает серию выставок

До 6 октября, 0+



Фото: Давид Боровский. «В часы ланча». 1950-е. Бумага, монотипия. Из собрания семьи художника Поделиться Поделиться





Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открывает сразу три новых выставки. Проект «Жизнь в раю» познакомит с творчеством Наталии Глебовой: она известна своим городскими пейзажами и тем, что ищет «неожиданные точки зрения на житейские ситуации, людские характеры и переживания». «Лирическое рисование Давида Боровского» — ретроспектива работ графика, который прославился в первую очередь как книжный иллюстратор. В залах покажут портреты Боровского и его сентиментально-меланхоличные монотипии по мотивам путешествий. Третьей выставкой в музее стала «Проникновенная гармония» Лёвы Бейбутяна. Кураторы обращают внимание на органичный «дуэт армянского и петербургского искусства» в работах скульптора. Широкой публике автор может быть знаком, например, по скульптуре «Мальчик с кошкой» в Выборге.



Цифровой «сад» зацвел в Новой Голландии

До 22 января 2025 года, 12+



Фото: Алексей Сорпов / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Сады» живые и цифровые — пространства, созданные природой и воссозданные человеком, — стали центром внимания выставки в пространстве «Цифергауз» в Новой Голландии. Авторы всех работ — иностранцы. Китайский художник Као Юкси в инсталляции «Пиксели пыльцы» показывает, как частицы самых разных цветов — от бархатцев до анемонов — собираются на огромных экранах в оживленный цифровой букет. Его коллега из Турции Озан Тюрккан проанализировал тысячи изображений из ботанических архивов и с помощью искусственного интеллекта собрал их в цифровой архив, который назвал «Флорой». Третий участник проекта, Ронен Танчум, предлагает заглянуть в Летний сад и «совершить маленькое петербургское чудо», изменив погоду своим настроением. Размышляя о том, какую роль играет природа в нашей жизни, где люди сегодня находят покой и «какие сады взращивают» каждый день, авторы создали по несколько инсталляций и серий картин. Вход в «Сады» бесплатный, но по регистрации.



О памятниках «в движении» — в Музее городской скульптуры

До 22 апреля, 0+



Фото: Музей городской скульптуры Поделиться Поделиться





Как выбираются места для новых памятников и куда «переезжают» культовые монументы — ответы на эти вопросы даёт новая выставка в Музее городской скульптуры на Невском. Проект «Памятники не стоят на месте» напомнит, что скульптуры — не статичный объект, а живая «ткань города», которая перемещается несколько раз за жизнь. Как минимум от мастерской автора к месту официального «обитания», а порой — в реставрационные лаборатории.

Своя «Ночь музеев» — в Музее Анны Ахматовой



24 августа, 16+



Фото: Анастасия Семенович / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В субботу Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывает двери поздним вечером, чтобы красиво попрощаться с выставкой «Анна Ахматова. Подлинность судьбы». С 19:00 до 21:30 сотрудники проведут гостей по трём площадкам «ночного» музея: мемориальной квартире, Большому выставочному залу и галерее Сарай. Программу откроет лекция Павла Котляра, который расскажет о том, каково это — создавать выставку об известном писателе и выстраивать тончайшую драматургию проекта. Весь вечер в саду Фонтанного дома будет звучать живая музыка. Всë вместе выглядит как собственноручно организованная «Ночь музеев».



Любовь к Петербургу покажет Никас Сафронов

До 22 сентября, 12+



Никас Сафронов Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Никас Сафронов делится «Большой Любовью к Петербургу» в «Инженерном доме» Петропавловской крепости. Через призму переплетений искусства и технологий автор предлагает заглянуть в будущее и увидеть, в какой мегаполис когда-нибудь превратится Петербург. Экспозиция объединила больше сотни полотен автора, поэтому у поклонников и у тех, кто пока не знаком с творчеством Сафронова, есть возможность проследить, как формировался и менялся его стиль и образ высказывания.



Фотоэксперименты Новой Академии — в «Росфото»

До 4 ноября, 16+



Фото: пресс-служба «Росфото» Поделиться Поделиться





К неоакадемичности в фотографии в проекте «О.Н.И» «Росфото». Кураторы выставки отобрали самые интересные эксперименты участников Новой Академии Тимура Новикова. В середине 90-х художники институции сосредоточились на взаимодействии современного искусства, античности и позитивных фотографических техник печати и в результате получили нестандартные кадры на стыке классической фотографии и изобразительного искусства.

«Цветозвуки» Кандинского удивят в Bashmakov Gallery



До 23 марта, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Прежде чем открыть выставку «Цветозвуки», работы Василия Кандинского в Bashmakov Gallery собирали по всему миру порядка 10 лет. Результат впечатляет: основой экспозиции стали полсотни графических работ основателя абстракционизма, включая редкие листы из серий Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), литографии и ксилографии разных периодов. Большинство работ в Петербурге покажут впервые.



Этнографический проведёт по Юго-Западу страны

До 19 января, 6+



Фото: Российский этнографический музей Поделиться Поделиться





Костюмы, фрагменты убранства жилища, религиозные атрибуты, игрушки, праздничные пасхальные яйца и множество других предметов в Этнографическом музее выставили в залах для нового проекта. Экспозиция «Под родным солнцем: великороссы, малороссы и белорусы Юго-Запада России в начале XX века » станет не только ключом для понимания того, кто и как жил на упомянутой территории чуть больше ста лет назад, но и напоминанием об исследователе Иване Абрамове. Почти все экспонаты учёный собрал в ходе полевых экспедиций, а главное, сделал вывод, что восточные славяне — части единого народа.

Узнать и увидеть новое

«Дека» приобщит к стилю улиц

24 августа, 12+

Соревнования по скейтбордингу и самокатному спорту, диджей-сеты и мастер-классы от спортсменов — всё это в программе фестиваля уличной культуры и спорта «Дека». Активности развернутся в субботу в скейт-парке «Бетанкур Плаза». Туда приедут не только локальные звёзды спорта и музыки, но и зарубежные гости. На сцене выступит диджей Bigfett из Бразилии.



«Фортолёт» заселит небо волшебными существами

24 и 25 августа, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Гигантские воздушные змеи в эти выходные поднимутся к облакам в форту Константин в Кронштадте. Организаторы обещают «целую стаю воздушных гигантов» от 7 до 30 метров и группу цветных осьминогов. Кроме них, на праздник приедут Чебурашка, скат и многие другие. Запустить своего «питомца» в небо на «Фортолёте» разрешено всем желающим.



Kuksu day знакомит с корейской культурой

25 августа, с 13:00, 0+



Фото: Munole / iStock Поделиться Поделиться





Фестиваль корейской кухни Kuksu day проходит в «Никольских рядах». Куксу называют традиционное корейское блюдо — лапшу и холодный суп с ней. О том, как правильно его есть, на празднике расскажут на одной из лекций. Кроме этого, в развлекательной программе танцевальный флешмоб, шоу барабанщиков и соревнование по поеданию куксу на скорость.

«Осенняя пастораль» уже в Павловске

25 августа, 0+



Фото: Iuliia Leonteva / iStock Поделиться Поделиться





В последнее воскресенье лета в Павловске — день варенья, запахов осени, цветов и урожая. Гуляющим по Садоводству Боде Павловского парка предложат присоединиться к арт-празднику «Осенняя пастораль». Организаторы помогут настроиться на новый лад, научат кулинарным хитростям и проведут нестандартные «ботанические» экскурсии. В импровизированном летнем театре артисты петербургских театров прочтут юмористические рассказы Чехова.



Послушать музыку

Агутин споёт лучшее на Roof Fest

23 августа, 20:00, 12+

На крыше Roof Fest — Леонид Агутин. В Roof Place, на крыше с видом на Финский залив, популярный музыкант исполнит как проверенные временем хиты, так и треки с последних альбомов.

«Каспийский груз» даст концерт под открытым небом

25 августа, 20:00, 18+

«Каспийский груз» собирает поклонников во Дворе Гостинки. Провожать лето коллектив, прославившийся альтернативным хип-хопом, берётся песнями о главном.

На экранах

Фильмы о севере — в Петропавловке

23–25 августа, 12+



В Петропавловской крепости с пятницы по воскресенье проходит Арктический салон, на котором все дни будут показывать фильмы об Арктике. Программа разнообразна: будут и «видеодневники» путешественников, и документальные проекты. На экраны, среди прочего выведут эпизоды мини-сериала «Челюскин. Задание императора» и ленту «Евдокимыч, или Как лечить оленя» о ветеринаре, который отправляется спасать оленей от сибирской язвы в самое северное оленеводческое кочевье России.



Lendoc Film Festiva в кинотеатрах Петербурга

До 27 августа

Ради фильмов молодых режиссёров из России и стран ближнего зарубежья стоит отправиться на Lendoc Film Festival . Его площадками стали «Аврора», «Родина», кинотеатры «Ленфильма» и студии «Лендок». В субботу в «Авроре» среди прочего пройдёт показ российско-индийской драмы «Надо снимать фильмы о любви» (18+). Как утверждает режиссёр Роман Михайлов, «это притча о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир». Главную роль в исполнил Марк Эйдельштейн, прозванный «русским Тимоти Шаламе». Показ стартует в 21:00.

Глобальный переполох — в «Идеальном лжеце»

С 22 августа, 18+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





В прокат выходит картина Джозефа Шумана и Остина Старка «Идеальный лжец» . Сюжет разворачивается во время эпидемии испанки: успешный американский журналист изолируется от всего мира в своём богатом поместье с целой армией прислуги. Его спокойная жизнь рушится, когда в доме начинает работать шеф повар с тёмным прошлым.

Новый «Ворон» уже в кино

С 22 августа, 18+

На экраны выходит фильм Руперта Сандерса «Ворон» — ремейк одноимённой картины 1994 года . Тогда главную роль в ленте исполнил сын Брюса Ли Брэндон; но из-за трагедии на съёмочной площадке эта работа стала для него последней. В новом «Вороне» звездой стал Билл Скарсгард, лучше всего известный по серии фильмов «Оно». Его персонаж застрянет между мирами, но вернётся и не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за себя и свою возлюбленную.



Герой Жака Рено подружится с пингвином

С 22 августа, 6+

В кино стартует американо-бразильская картина Давида Шурманна «Мой пингвин» , основанная на реальных событиях. По сюжету одинокий рыбак спасает пингвинёнка и оставляет его жить у себя. Так человек и птица, получившая имя ДинДим, становятся лучшими друзьями и помогают друг другу справиться с одиночеством. Образ Жуана в фильме воплотил Жан Рено. ДинДим в фильме — не компьютерная графика: его сыграли целых десять Магеллановых пингвинов, каждый из которых упомянут в титрах по имени.



Ну а если в эти выходные вы оказались в столице, стоит зайти на Тверскую площадь, где сейчас проходит фестиваль «Московское чаепитие». Организаторы устраивают танцевальные флешмобы и интерактивные экскурсии, показывают театральное представление, которое знакомит с историей московского чаепития и помогает сориентироваться в его деталях.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

