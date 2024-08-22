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    На территории «Ленполиграфмаша» покажут редкие работы Василия Кандинского

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    В Bashmakov Gallery отмечают, что собирали коллекцию работ Кандинского по всему миру порядка десяти лет.

    Фото: предоставлено организаторами
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    На выставке «Цветозвуки» вы увидите более пятидесяти оригинальных графических работ художника, включая редкие листы из серий Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), литографии и ксилографии разных периодов. Часть оригинальной графики издавала вдова художника Нина Кандинская после его смерти. Большинство работ, которые вы увидите на выставке, в Петербурге представят впервые.

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    Василий Кандинский (1866–1944) — художник и теоретик, его считают одним из основателей абстракционизма. Будущий живописец учился на юридическом факультете Московского университета, а карьеру художника выбрал достаточно поздно — в тридцать лет, после того, как увидел работы импрессионистов на выставке в Москве в 1896 году. Кандинский уехал в Мюнхен, чтобы учиться живописи, и присоединился там к русскому арт-сообществу. После начала первой мировой художник вернулся в Москву, преподавал во ВХУТЕМАСе, однако в 1921 году вновь уехал в Германию, с 1922 года работал в «Баухаузе». После того, как к власти в Германии пришли нацисты, эмигрировал в Париж. В 30-е годы прошлого века работы Кандинского, как и многих других художников, попали под нацистскую программу борьбы с «дегенеративным искусством», и многие произведения художника были уничтожены.

    Выставка «Цветозвуки» пройдёт в Bashmakov Gallery на территории «Ленполиграфмаша» с 23 августа 2024-го по 23 марта 2025 года. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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