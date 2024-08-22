На территории «Ленполиграфмаша» покажут редкие работы Василия Кандинского

В Bashmakov Gallery отмечают, что собирали коллекцию работ Кандинского по всему миру порядка десяти лет.
На выставке «Цветозвуки» вы увидите более пятидесяти оригинальных графических работ художника, включая редкие листы из серий Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), литографии и ксилографии разных периодов. Часть оригинальной графики издавала вдова художника Нина Кандинская после его смерти. Большинство работ, которые вы увидите на выставке, в Петербурге представят впервые.
Василий Кандинский (1866–1944) — художник и теоретик, его считают одним из основателей абстракционизма. Будущий живописец учился на юридическом факультете Московского университета, а карьеру художника выбрал достаточно поздно — в тридцать лет, после того, как увидел работы импрессионистов на выставке в Москве в 1896 году. Кандинский уехал в Мюнхен, чтобы учиться живописи, и присоединился там к русскому арт-сообществу. После начала первой мировой художник вернулся в Москву, преподавал во ВХУТЕМАСе, однако в 1921 году вновь уехал в Германию, с 1922 года работал в «Баухаузе». После того, как к власти в Германии пришли нацисты, эмигрировал в Париж. В 30-е годы прошлого века работы Кандинского, как и многих других художников, попали под нацистскую программу борьбы с «дегенеративным искусством», и многие произведения художника были уничтожены.
Выставка «Цветозвуки» пройдёт в Bashmakov Gallery на территории «Ленполиграфмаша» с 23 августа 2024-го по 23 марта 2025 года. 0+