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    В «Севкабель Порту» пройдет «Морская» вечеринка уходящего лета

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    В ночь с 24 на 25 августа в общественном пространстве «Севкабель Порт» пройдет вечеринка «Морская 2024». Музыка будет разная: от рока и диско до джангла и дарк-джаза. 18+

    Фото: pixabay.com
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    В «Морском» фестивале примет участие множество групп и диджеев: Çava с их disco-pop-R’n’B-подборкой; AVG, мешающие трэп с электроникой; Odyssey Festival продемонстрируют свой навык объединения фантастических миров с музыкальной алхимией; диско-бар «Ритмы» и бродячий клуб «КРУЖОК» объединятся, чтобы показать программу с саркастичным выступлением от Бати.

    Из числа резидентов от джангл-объединения Timeofnight DNB за смесь нейрофанка с джамп-апом будет отвечать первая девушка DJ этого сообщества Holy Polly, за техно-эксперименты возьмется Ozma, а также на сцене TON DNB появятся радиоведущий Gvozd, артист британского лейбла V Recordings Command Strange и так далее.

    «Я очень люблю Васильевский остров и являюсь частым посетителем Порта, поэтому поработать над стилем "Морской" было для меня большой радостью. Видеть, как тысячи людей ходят мимо моего светящегося краба, заказывают напитки на барах, которые накануне мы вручную расписывали баллончиками, — такое со мной впервые, и это было очень здорово», — рассказывает петербургский иллюстратор и дизайнер Лера.

    На территории вечеринки разместятся разнообразные тематические зоны, архитектурные инсталляции и поп-ап-бары. Среди них — аэрохоккей, тату-спот и чилл-зона в мексиканском стиле El Capulco и так далее.

    Фото: pixabay.com

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