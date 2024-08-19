В прокат выходит ремейк фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли

22 августа на экраны выходит фильм Руперта Сандерса «Ворон». Фильм является перезапуском франшизы, начатой в 1994 году. По сюжету, музыкант Эрик Дрейвен и его невеста Шелли были жестоко убиты. Однако древнее поверье гласит, что ворон может воскресить дух погибшего при трагических обстоятельствах. Эрик получает шанс спасти свою возлюбленную и отомстить убийцам, преследуя их в этом мире и в загробном царстве.
В старом фильме Алекса Пройаса Ворона сыграл сын Брюса Ли Брэндон; из-за трагедии на съемках эта роль стала для него последней. В новой картине на роль Эрика претендовали Брэдли Купер, Люк Эванс, Джейсон Момоа, Марк Уолберг, Ченнинг Татум, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой, но досталась она Биллу Скарсгарду, лучше всего известному по роли клоуна Пеннивайза в дилогии «Оно». Шелли в фильме сыграла R&B-певица FKA twigs, она же Талия Дебретт Барнетт. Антагониста Ворона, мафиози Винсента Роуга, сыграл Дэнни Хьюстон («Авиатор», «Дитя человеческое»).
По словам создателей, если прежний «Ворон» Алекса Пройаса был готичным и стилизованным, новая версия станет реалистичной и жесткой, почти в документальном стиле. Над сценарием поработал музыкант и писатель Ник Кейв. Режиссер Руперт Сандерс известен своими фильмами «Белоснежка и Охотник» и «Призрак в доспехах». Съемки проходили в Праге и Мюнхене. На тестовых показах зрители оценили фильм крайне высоко, отметив мрачную атмосферу, визуальный стиль и прекрасно исполненные боевые сцены.
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Матвей Пирогов