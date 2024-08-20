Lendoc Film Festival покажет лучшие фильмы стран СНГ

С 23 по 27 августа в Санкт-Петербурге пройдет V Международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival. Как и в прошлые годы, в этот раз фестиваль собирает лучшие фильмы и демонстрирует работы новых участников из стран СНГ. По традиции одной из площадок LEFF станет кинотеатр «Аврора». 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





24 августа в 21:00 будет показана российско-индийская драма «Надо снимать фильмы о любви». По словам режиссера Романа Михайлова, «это притча о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир». Главную роль в картине исполнил Марк Эйдельштейн, уже прозванный русским Тимоти Шаламе после ролей в фильмах «Страна Саша» и «Сто лет тому вперёд». После показа состоится обсуждение фильма с режиссером Романом Михайловым и продюсером Юлией Витязевой.



25 августа в 14:00 фестивальную программу продолжит казахская картина «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова. Бауырына салу — это древняя казахская традиция, согласно которой молодые родители отдают своего первенца на воспитание бабушке и дедушке — поскольку у тех больший жизненный опыт. В фильме как раз и рассказывается о мальчике, которого с младенчества воспитывала бабушка. Но после ее смерти ему приходится вернуться к родителям и строить отношения с незнакомыми, чужими ему людьми. Премьера фильма состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. После фильма также запланировано его обсуждение с режиссером.



В этот же день в 20:30 покажут картину «Земля, остановившая ветер» мэтра казахского кино Ардака Амиркулова. Действие в фильме происходит в начале 1930-х годов. Мать двух маленьких детей Хадиша отправляется в путь за своим мужем, которого по ложному обвинению отправили в Сибирь. В своем путешествии через всю страну женщина переживает нечеловеческие трудности и испытания, встречая по дороге таких же обездоленных людей, борющихся за свои жизни в бескрайних степях Казахстана. Премьера фильма состоялась на Таллинском международном фестивале «Темные ночи». После показа у зрителей также будет возможность пообщаться с режиссером.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





26 августа в 14:30 состоится показ узбекской драмы «Две тысячи песен Фариды». В центре сюжета здесь — Центральная Азия во время Гражданской войны. Население живёт в страхе за своё будущее из-за надвигающейся власти большевиков. Но отставной генерал Комил живет со своими тремя женами вдалеке от забот общества. Его единственная забота — отсутствие наследника. Комил решает жениться в четвертый раз… Фильм номинировался на премию «Оскар» и на «Золотой глобус».



В этот же день в 19:30 фильмом закрытия фестиваля станет российско-аргентинская драма «Невада» Анны Тюриной и Матиаса Муса. Картина рассказывает историю Шуры, молодой матери, работающей продавщицей в ларьке в глухой деревне в России. Однажды муж Шуры попадает в психиатрическую больницу — как ей говорят, без надежды на улучшение. Пока женщина пытается решить, остаться ли ей верной мужу или начать новую жизнь, она узнаёт, что муж сбежал из клиники… Премьера ленты состоялась в 2023 году на кинофестивале независимого кино в Буэнос-Айресе.



Все показы фестиваля бесплатные. Расписание показов и регистрация на сайте кинотеатра.