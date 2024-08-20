В «Росфото» покажут фотоэксперименты Новой Академии Тимура Новикова

В 1990-х воссозданием старинных техник фотопечати и экспериментами на грани фотографии и живописи занимался специально созданный научный отдел Музея Новой Академии. Вы увидите работы Тимура Новикова, Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова из коллекции «Росфото», Музея Новой Академии и частных коллекций.
Проект «О.Н.И.» познакомит зрителей с экспериментальными работами неоакадемистов, в которых художники воссоздавали старинные, «благородные» фотографические техники: гуммиарабик, бромойль и другие. В середине 90-х художники Новой Академии сосредоточились на взаимодействии современного искусства, античности и позитивных фотографических техник печати. В итоге получились работы на стыке изобразительного искусства и фотографии: художники изучали литературу рубежа XIX — XX веков, в которой были подробные описания старинных фототехник, занимались бессеребряной фотографией, а затем и «серебряными способами», для которых фактически все материалы нужно было делать самостоятельно.
Организаторы выставки в «Росфото» сравнивают неоакадемистов с прерафаэлитами в части поиска средств художественной выразительности в забытых и ушедших технологиях. Денис Егельский написал к выставке текст, разъясняющий суть экспериментов неоакадемистов — с ним можно ознакомиться на сайте «Росфото».
Выставка «О.Н.И. Фотоэксперименты Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова» пройдёт на втором этаже дворового корпуса «Росфото» с 23 августа по 4 ноября 2024. 16+