Музей городской скульптуры покажет на Невском памятники, которые не стоят на месте

Новый проект музея посвящён перемещениям памятников. Люди, как правило, воспринимают городские монументы исключительно статичными, а разгуливать по городу может только Медный всадник, да и то — в поэме Пушкина, иронизируют в музее. На самом деле всё куда интереснее.



Фото: Музей городской скульптуры Поделиться Поделиться





Скульптуру создают в мастерской, затем устанавливают на оговоренном месте, затем нередко перемещают, да и сама городская среда не статична. Словом, есть что рассказать и на что посмотреть под разными углами. Скульптура — не неподвижный объект на ландшафте, а ткань города — живая, даже если это сложившийся ансамбль исторического центра Петербурга, напоминает музей.



Выставка «Памятники не стоят на месте» позволит проследить как перемещения знаковых монументов (вроде «переезда» памятника Александру III Паоло Трубецкого со Знаменской площади (современная Площадь Восстания) к Мраморному дворцу), так и менее известные передвижения. Например, вы узнаете историю фонтанов-поилок, созданных в начале XIX века Жаном-Франсуа Тома де Томоном на дороге из Петербурга в Царское Село. Один из них установлен у Пулковского холма на повороте в сторону Пушкина, второй — рядом с Казанским собором, а третий — на пересечении нынешнего Московского проспекта и Садовой улицы. Последний фонтан в советский период перемещался по городу, после войны и вовсе оказавшись в парке Победы. Затем фонтан разобрали, и детали долго хранились в фондах Музея городской скульптуры, пока поилку не решили восстановить на историческом месте к 300-летию Петербурга.



Фото: Музей городской скульптуры Фото: Музей городской скульптуры Поделиться Поделиться





На выставке вы увидите скульптурные эскизы и модели, реставрационные материалы, исторические фотографии. Узнаете в подробностях, как мучительно скульпторы и архитекторы выбирали место для для памятника и как исчезали одни монументы и появлялись другие из-за смены политического режима и отношения к какой-либо исторической личности в обществе. Музей также отразит в экспозиции одну из ключевых тем, которая неочевидна со стороны: реставрацию памятников, на период которой они исчезают из поля зрения.



Выставка «Памятники не стоят на месте» пройдёт в залах Музея городской скульптуры на Невском, 19, с 22 августа 2024 по 6 апреля 2025 года. Вход свободный по регистрации, обратите внимание на режим работы залов. 0+

